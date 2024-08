Javier Sanz, médico del 061: “Sentimos estrés y desazón al llegar 40 minutos tarde a un accidente”

Médicos del 061 que trabajan en la UVI móvil desplazada a Sanxenxo advierten de que, durante este verano, “fueron muchas las situaciones en las que teníamos la sensación de que estábamos llegando tarde”. Así habla Javier Sanz, uno de los facultativos, que lamenta el “estrés y la desazón” que se siente cuando “tienes que ir a un accidente laboral y sabes que vas a tardar cuarenta minutos”.

No es su única queja. El médico apunta además que las ambulancias “low cost” que se pusieron en marcha en 2019 en Vilagarcía, Monforte y Foz, tiene un solo técnico. “Para ir a un accidente de tráfico o manipular a un paciente hacen falta manos”, explica Sanz, que explica que esta situación se da a veces en concellos del rural, “donde no puedes esperar que venga la Policía Local”.



En cuanto a la ambulancia desplazada a Sanxenxo durante el verano, el médico señala que “se deja al descubierto una zona que debería cubrirse durante todo el año” y recuerda que en la parte norte de O Salnés, en municipios como Vilagarcía, también se reciben muchos turistas.



“El tiempo medio de desplazamiento es de treinta minutos”, explica Sanz. Y cada segundo, apunta la diputada del BNG, Montse Prado, cuenta en casos como un infarto, un ictus o politraumatismo que son “tempodependentes”. Por ello, la formación presentará iniciativas tanto en el Parlamento como en los concellos. La responsable autonómica compareció, de hecho, acompañada por portavoces y alcaldes (Catoira) de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia. Antes, mantuvieron una reunión en la sede de Vilagarcía con personal del 061, tanto médicos como técnicos de ambulancia.

Prado apuntó que en Galicia existen doce ambulancias y dos helicópteros, lo que considera totalmente “insuficiente” y cree que se deja “desatendidas” zonas del rural, “onde se hai hospitais non teñen UCI”.



Iniciativas del BNG

En cuanto al caso de O Salnés, Prado defiende, como “o BNG leva tempo denunciando”, que el traslado a Sanxenxo “non ten ningunha xustificación” y que se trata de una “decisión política”, fruto del “neoliberalismo” del PP en la Xunta. La diputada puso como ejemplos tres casos que sucedieron en Vilagarcía durante el verano: El atropello mortal del 7 de julio “no que a ambulancia nin sequera a activaron porque non chegaba”; un infarto catorce días después, en el que el vehículo sanitario “chegou aos 25 ou 30 minutos” y el accidente de patinete de hace dos semanas en una peatonal. “Eu non vou dicir que se a ambulancia estivera en Vilagarcía se lle tivera salvado a vida, o que si podo dicir é que non se lle deu a oporunidade de ser atendidas por esas mans expertas”, advirtió Montse Prado.



La diputada incide, asimismo, en que no se trata de una cuestión presupuestaria, ya que la partida de todo un año para la ambulancia medicalizada es, según los datos que maneja el BNG, de 1,2 millones. “Cos 470 do sobrecusto do Álvaro Cunqueiro ou co diñeiro que se deriva á empresa da curmá de Feijóo, poderían estar operativos o persoal de 40 ambulancias durante dez anos. É escolla ideolóxica”, dijo Prado, que también denunció que se permita a la empresa concesionaria que los helicópteros estén operativos doce horas, en vez de las 16 de sol que hay.

Respuesta de la Xunta

El BNG también denunció, tras la reunión con el personal del 061, que había una circular de la concesionaria en la que se comunicaba que la medicalizada estaría en Sanxenxo hasta finales de octubre. La Xunta niega este extremo, asegura que regresará al Hospital do Salnés en septiembre e insta a los nacionalistas “a informarse antes de lanzar falsas acusacións”.



La administración autonómica reitera que se trata de una medida “de carácter temporal” y sustentada en estudios de la Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia- 061, que tienen en cuenta parámetros como “a poboación, a tipoloxía da demanda sanitaria, a frecuencia da actividade asistencial e os seus tempos de resposta”. A todo esto, suman desde la Xunta otro motivo: Las obras de la base de Vilagarcía, que incluyen la ampliación de espacios, la creación de cuatro dormitorios y vestuarios diferenciados por sexos, entre otras cuestiones. Estarán listas, aseguran, “en cuestión de semanas”, por lo que la ambulancia retornará el 31 de agosto. La Consellería de Sanidade incide en que, durante los meses de julio y agosto, “a cobertura sanitaria na bisbarra refórzase cunha ambulancia asistencial de soporte vital básico que ten a súa base en Vilagarcía e conta cunha dotación de dous técnicos en emerxencias sanitarias”, así como con desfibrilador.



Asimismo, aseguran que desde el año 2019 la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia “incrementou” la cobertura en O Salnés, con una de Soporte Vital Avanzado con base en la comarca hasta los 365 días, “as 24 horas do día, a diferenza dos anos anteriores, nos que esta ambulancia únicamente prestaba asistencia sanitaria nos meses de xullo e agosto”.



En cuanto a la atención de la zona norte, el ejecutivo gallego recuerda al BNG “que os traslados secundarios do Hospital do Salnés os asume, na meirande parte, o propio centro hospitalario (agás os códigos 1 e ictus), o que significa que as ambulancias do 061 están máis tempo libres para atender as emerxencias extrahospitalarias”. Para la Xunta, hay recursos disponibles. El BNG, sin embargo, considera que el gobierno gallego “xoga coa saúde” de los vecinos de O Salnés.