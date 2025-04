Jorge Casal, Silvia González y Daisy Alcalde ganan la nueva edición del Maratón Fotográfico

Jorge Casal, Silvia González y Daisy Alcalde son los ganadores de la edición de este año del Maratón Fotográfico en la categoría de adultos.En la de infantil la vencedora fue Uxía Pérez. Los trabajos que concurrieron al certamen convocado con motivo del 8-M son parte de la exposición que ya puede visitarse en el Auditorio y hasta el día 30 de este mes. La edila de Igualdade, Tania García, acudió a la inauguración de la muestra y agradeció a los participantes su implicación en una actividad que “busca poñer o foco na necesidade de defender, agora máis ca nunca, a igualdade entre homes e mulleres”.



Las temáticas del concurso fueron “A iniciativa Spotlight”, orientada a eliminar todas las formas de violencia; “O efecto Matilda”, que tiende a no reconocer los logros de las mujeres científicas y a atribuir su trabajo a colegas masculinos; “Sen coidados non hai vida”, sobre la distribución del trabajo no remunerado y por último “Os coidados contan”, para la categoría infantil.

Jorge Casal fue premiado con la fotografía “Saquemos da sombra o problema”; Silvia González con “ConCIENCIAndo dende a crianza” y Daisy Alcade con “Coidados: substantivo, colectivo, plural”. Los tres fueron premiados con 200 euros.