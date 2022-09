José Luis Villanueva no tiene “intención” de optar de nuevo a la presidencia de la Cofradía de Carril

El patrón saliente de Carril, José Luis Villanueva, anuncia que no tiene intención de presentarse a las próximas elecciones, que se celebrarán el 29 de octubre. El responsable del pósito carrilexo, cuyo último mandato estuvo rodeado de polémica y finalmente, la dimisión de buena parte de la Xunta Xeral llevó a su cese y disolución para formar una gestora, considera que su etapa al frente de Santiago de Carril ya finalizó.



No cierra todas las puertas, ya que todo dependerá de los pasos que se den. Es decir, de que haya una alternativa solvente para liderar una cofradía a la que José Luis Villanueva dedicó casi la última década. “Ya tuve mi etapa. Tendría que pasar algo muy excepcional. Si hay alternativa, por supuesto que no me presentaré”, asegura Villanueva, que tiene pensado seguir al frente de la Agrupación de Parquistas.



No es el único que se plantea no renovar. Es más, María José Vales, de Vilanova, lo tiene todavía más claro y asegura que no optará a repetir en el cargo de patrona, alegando motivos personales y confiando en que alguien de su equipo tome las riendas, aunque todavía es pronto para saberlo.



En el otro lado se encuentran los patrones de Ribeira y Aguiño, José Antonio Pérez y José Antonio Santamaría, que ya tienen decidido optar a continuar en sus respectivos cargos.



“Pedíronmo os compañeiros e teño pensado volver a presentarme”, asegura Santamaría. Pérez, por su parte, está contento de poder contar con su equipo, con el que ya ha tenido conversaciones, y que seguirá con algunas bajas e incorporaciones. También en O Barbanza es probable que se presente el patrón mayor de A Pobra, Enrique Maceiras, que asegura que se lo está pensando pero que “probablemente sí” dé el paso de presentar candidatura.





Una situación complicada





En cuanto al resto de patrones, se muestran más dubitativos y aseguran que será en los próximos días o semanas cuando tomarán una decisión. Todo depende, también, de sus equipos. “Hai que falar cos compañeiros”, asegura José Antonio Otero, de O Grove. En la misma línea se manifiestan Ruperto Costa, de Cambados, y Juan José Rial, de A Illa. Los próximos días serán clave a la hora de conformar o descartar posibilidades. “Todavía é moi cedo”, asegura Miguel Ángel Iglesias, de Rianxo, mientras que su compañero de Palmeira, Miguel Franco, declinó hacer declaraciones al respecto. El patrón de Cabo de Cruz, José Manuel Pérez, calcula que en unos quince días podrá tener tomada una decisión, mientras que el de Vilaxoán, Joaquín Santamaría, reconoce que no tiene claro, “de momento”, si optará o no a repetir.



Lo cierto es que estos últimos años fueron complicados en las cofradías arousanas, que acusaron una fuerte caída de la producción. Remontar esta situación y exigir a la administración medidas para diagnosticar y corregir los problemas son los retos a los que deberán enfrentarse los que resulten designados.