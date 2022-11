José Manuel Vilas, María del Carmen Besada y Martín Domínguez, las nuevas caras en las cofradías arousanas

O.B./ L.R. VILAGARCÍA





La mayor parte de las cofradías del norte y el sur de la Ría de Arousa tienen ya constituidas sus xuntas xerais y escogidos sus patrones mayores. Hubo alguna que otra sorpresa en las votaciones, como la que llevó a María del Carmen Besada a convertirse en la primera patrona mayor de O Grove.





La mariscadora iba en la lista del patrón saliente, José Antonio Otero. Aunque en el pósito meco todo apuntaba a la continuidad, lo cierto es que durante la mañana de ayer se fraguó el cambio, dando paso a Besada como nueva responsable de San Martiño.





No será, eso sí, el único rostro nuevo en las cofradías arousanas. En Cambados, tras unas semanas en las que eran muchos los que se preguntaban cómo se resolvería la situación, José Manuel Vilas Charlín, de la lista de Ruperto Costa, ha sido elegido patrón mayor.





Logró alzarse con el mando de la cofradía de San Antonio tras un empate con su contrincante, Francisco Miser. Ambos tenían once votos, una situación que no quisieron desempatar las mariscadoras Ana Serantes y Ana Bugallo, por lo que primó el criterio de la antigüedad. No quiere decir, eso sí, que a partir de ahora vaya a ser un mandato fácil, debido a la debilidad de los apoyos.





Precisamente las dos mariscadoras en cuestión emitieron un comunicado para dar a conocer, públicamente, su postura. Esxplican Teresa Bugallo y Ana Serantes que, como candidatas independientes, decidieron iniciar las negociaciones con ambas candidaturas, la de Costa y Miser, para “acadar unha estable gobernabilidade”.





Bugallon fue elegida la presidenta de la Agrupación de Marisqueo, al tener el mayor número de votos en el sector. Sus propuestas, que plantearon a los dos grupos, pasaban, aseguran, porque Serantes fuese elegida vicepatrona mayor, por lo que ya entraría obligatoriamente como vocal en el Cabildo. Al mismo tiempo, reclamaban que Bugallo fuese elegida vocal en el mismo organismo.





“Nós consideramos que as/os presidentes das agrupacións sectoriais deberían formar parte, obrigatoriamente, como vogal do cabildo”, explican en un comunicado. Las mariscadoras indican que, “como non tiveron a ben atender as nosas propostas”, decidieron no apoyar ninguna de las candidaturas, mostrando su voto en una fotografía para “non dar lugar a malos entendidos”.





Próximas votacionesA Illa, Juan José Rial Millán seguirá al frente de la Cofradía, pero lo hace tras llevarse una desagradable sorpresa (o “puñalada”, como él mismo lo defi nió) durante la tarde del viernes, cuando tuvieron lugar las votaciones. Y es que uno de los miembros de su lista, Juan José Ribero Rial, que entró en la Xunta Xeral como parte de su equipo, decidió dar el paso de presentarse a patrón mayor.





Lo hizo sin las cuentas previas, pues los votos fueron claramente favorables para Rial Millán, que se llevó 16 de los 24 sufragios emitidos, repitiendo como patrón con una amplia mayoría. No quiere decir, eso sí, que el responsable de San Xulián no sea consciente de que “non nos va a quedar outra que tomar decisións en conxunto”, en el que es ya su tercer mandato al frente del pósito isleño.





En Sanxenxo, por su parte, seguirá Sauro Martínez, que contará con el apoyo de su número dos, Hipólito Gómez, quien también repite en el puesto. No hay continuidad, sin embargo, en Portonovo, donde las quinielas no acertaron y Francisco González se queda fuera de los mandos de la Cofradía. El puesto de patrón recae en Martín Domínguez, representante del sector de la pesca de bajura.









Habrá que esperar un día más para conocer el desenlace en Vilaxoán, donde probablemente continúe Joaquín Santos, en Vilanova y en Carril, una de las cofradías más mediáticas y donde todo apunta a un nuevo mandato de José Luis Villanueva









En O Barbanza





En O Barbanza, los resultados hasta el momento también apuestan por la continuidad. Así, José Antonio Santamaría será, con 9 de los 16 votos, patrón de Aguiño. Más contundente fue el apoyo de los miembros de la cofradía de Ribeira a José Antonio Pérez, reelegido por unanimidad