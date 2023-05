El candidato de Esquerda Unida a la Alcaldía, Juan Fajardo, acusa directamente a Alberto Varela de tener el PXOM “paralizado” desde el año 2016. La formación considera que el Plan es un documento “imprescindible para conseguir unha cidade organizada e ordenada” y lamenta que lleve “dous mandato no limbo, pese a que o actual goberno ten maioría absoluta e non pode alegar que a oposición non lle deixou aprobar o plan”.