Julio Torrado denuncia el retraso de la Xunta en las ayudas al libre marisqueo

El portavoz de Marisqueo del PSOE, Julio Torrado, emplazó al gobierno gallego a resolver “de maneira inmediata”, las ayudas por el paro en rañeiros decretado por la Consellería do Mar en enero de 2023. El diputado vilagarciano acusó a la Xunta de “negar a realidade da caída de produción mariqueira para evitar ofrecer solucións”.



En este sentido, el parlamentario socialista recordó que “o grave problema” del sector marisquero de Galicia está en la “evidente caída” de la producción que, considera Torrado, “merece unha intervención clara e con decisión de calado” sobre la situación de las rías.



El diputado socialista insistió en que la difícil situación en el libre marisqueo necesita “visión e claridade por parte do organismo máximo responsable”.

Débiles economías familiares

Recuerdan desde el PSdeG que el paro en el libre marisqueo, competencia autonómica, fue decretado en enero, pero “non foi ata abril que a Xunta amitiu a orde que as regulaba, agardando tres longos meses” en los que el colectivo “viviu nunha incerteza”. Tras ser publicadas, apenas unas semanas antes de las elecciones municipales, señalan los socialistas, “o sector tivo de marxe ata 2 de xullo para solicitar e presentar toda a documentación”. Desde entonces, “volveu a desaparecer a información e non existe concreción nin ningún dato sobre o que vai suceder nin cando”, concluyó Julio Torrado. El socialista vilagarciano lamenta que la Consellería lleve siete meses sin dar información oficial sobre la resolución de unas ayudas “necesarias para os traballadores e traballadoras do mar” que, en algunos casos, “están sostendo as economías familiares mediante créditos bancarios”. Además, acusa a la Xunta de negar la realidad de forma “sistemática”