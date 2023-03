La justicia da la razón a las mariscadoras de Carril para pedir el cese de actividad al margen de la Cofradía

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra acaba de dar la razón a las mariscadoras de a pie de Carril en una batalla en la que llevan luchando años. La Agrupación no necesitará del espaldarazo de la Xunta Xeral de la Cofradía si quieren hacer algún tipo de modificación en su plan de explotación o –como ocurrió en el año 2020– cuando quieran pedir el cese de actividad por bajada drástica de la producción. El colectivo que preside Rolando Vidal ha ganado la batalla frente a la Consellería do Mar y también frente a la Cofradía carrilexa, dado que ambas defendían que la agrupación carece de entidad jurídica para modificar por sí misma los planes de explotación. Con esta sentencia emitida a finales del mes de febrero la Justicia les da la razón a las mariscadoras al entender el juzgado que sí pueden definir cambios en sus planes de explotación. Eso sí, con la última palabra de la Consellería do Mar.



En el momento en el que pidieron el cese de actividad –que la Xunta Xeral de la Cofradía les denegó– las mariscadoras apuntaban a una bajada tremenda de la productividad motivada por las riadas. De hecho estuvieron tres meses sin trabajar con el temor de que –al no estar amparado ese cese de forma administrativa– pudiese perjudicarlas en su permex. Algo que con esta sentencia del Contencioso queda totalmente fuera de duda, dado que avalan esa decisión adoptada por la Agrupación.