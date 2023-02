El Juzgado sentencia que los cobros del Concello al Liceo fueron “equilibrados”

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Pontevedra emitió una sentencia en la que toma una decisión salomónica sobre el conflicto entre el Liceo y el Concello por el pago de la deuda: El fallo señala que la administración municipal no debería haber cobrado, de golpe, los algo más de 14.000 euros que dedujo de la compra de la sede que la sociedad regentaba en Castelao..



El convenio del concurso de acreedores señalaba que dicha deuda debería haberse pagado en tres anualidades de 4.669,17 euros. Sin embargo, la sentencia también tiene en cuenta que el Concello no cobró la primera de estas anualidades, prevista para 2020. Por ello, considera el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Pontevedra que “la administración municipal causó un perjuicio a la actora, al no aguardar el pago de 2022 para detraer los últimos 4.669,17 euros. Pero en cambio, le produjo un beneficio por no compensar con el primer pago”.



Sin posibilidad de recurso



De esta manera, la sentencia pone fin al procedimiento, ya que contra la misma no cabe recurso alguno. Estima en parte los argumentos presentados por el Liceo, pero señala que el perjuicio causado se vio “equilibrado” por el beneficio en el primer pago.



Argumentan los abogados del Concello en el proceso judicial la compra de la antigua sede del Liceo Casino, por propia voluntad y para garantizar la supervivencia de la entidad, tal y como destaca en la sentencia.



Asimismo, señala que dicha compra establecía unas condiciones, como que el edificio estuviese libre de cargas. Por ello, se decidió el cobro de toda la deuda de un solo pago.



“El propósito municipal fue desde un principio que en el momento de consumación de la compraventa (con el pago del último plazo) se hubiesen liquidado todas las cargas de carácter real del inmueble”, señala la sentencia. En dicho edificio se pondrá en marcha la biblioteca pública.