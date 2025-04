Kayaks, pedaletas, tablas de pádel surf y tumbonas: Así será el verano en la playa de Vilagarcía

La playa de A Concha-Compostela, más de un kilómetro y medio de arenal a menos de diez minutos del centro de Vilagarcía, contará este año con diversos servicios. Así, los usuarios podrán alquilar tumbonas (habrá 30), sombrillas (15), pedaletas (14), kayaks (4) y tablas de pádel surf. Así lo anunció el concejal de Turismo, Álvaro Carou, que también adelantó que se reforzará el número de aseos disponibles en el Paseo Marítimo.

"Reforzaranse as instalacións cara á zona de Carril, que se suman ás xa existentes no inicio do areal e onde se atopaba o Centro de Interpretación da Ría de Arousa", apunta Carou. En cuanto a la vertiende deportiva de la playa, que ya tiene porterías de fútbol y las instalaciones de calistenia, continúa las labores para colocar los tres campos de voleibol. En concreto, los operarios municipales necesitan de la pala excavadora para hacer los buratos donde se enterrarán los postes. La previsión, apuntan fuentes municipales, es que quede finalizado para los próximos días.

El gobierno socialista incide en que está haciendo "un gran esforzo" para que A Concha-Compostela renueve la certificación de bandera azul y mejore sus servicios.

Licitación del establecimiento hostelero

En cuanto al quiosco-bar, el Concello acaba de publicar la licitación para su apertura. Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta las 14 horas del 9 de mayo, presencialmente o en el Rexistro Xeral. El pliego recoge que el establecimiento debe estar abierto desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Además, el coste de explotación que deberá satisfacer el adjudicatario es de un mínimo 500 euros al mes.

"O goberno de Alberto Varela continúa traballando na posta a punto da praia A Concha-Compostela de cara á temporada alta", señalan fuentes municipales, que inciden en que el quiosco-bar está situado en un entorno "inmellorable" y presta servicio a un arenal ampli, que "cada vez ten máis interese entre veciños e visitantes".

Según recoge el pliego, su horario de apertura deberá ser, como mínimo de 10 de la mañana a 21 horas de la tarde, de forma ininterrumpida los siete días de la semana. Los gastos que origine en general el funcionamiento del mismo, incluidos el agua y la electricidad, correrán a cargo del responsable. El adjudicatario del servicio podrá prorrogar el contrato un máximo de cuatro años (cuatro temporadas de verano).

Los candidatos pueden consultar las bases en el perfil contratante del Concello de Vilagarcía. Las propuestas presentadas contarán de dos sobres cerrados. En el primero, denominado 'Documentación xeral e proxecto', incluirá la declaración responsable y se especificará el tipo de servicio que se va a presentar (cafetería, bocadillos, tapas, menús del día...), así como las actividades programadas, tanto de tipo lúdico, como musical, deportivas o culturales. En el sobre dos, se incluirá la información relativa al canon y las mejoras ofertas por el licitador.

Una mesa de contratación revisará las propuestas una vez finalice el plazo, otorgando puntos en función de la propuesta económica, el proyecto presentado y el horario final especificado.