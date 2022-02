El Liceo denuncia a Ravella para exigir el pago de 14.000 euros de la venta de la sede

El Liceo Casino de Vilagarcía presentó una denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Pontevedra para reclamar al Concello el pago de 14.007,52 euros que, según la entidad, la administración municipal adeudaría de la compra de la sede de Castelao.



Cabe recordar que el ejecutivo socialista destinó 475.000 a la compra del antiguo Casino y condonó a la entidad la deuda contraída con la administración municipal. Al mismo tiempo, se comprometió a firmar un convenio en el que se recogería una alternativa de local social para el Liceo.



Fue en septiembre de 2021 cuando Ravella informó de que este convenio se haría público en dichas condiciones y que el desalojo de la sede del Casino debería ser inmediato por la intención de iniciar las obras de reforma del local, que acogerá la Biblioteca, lo antes posible.



Sin embargo, a día de hoy los trabajos no están licitados y sobre el convenio con el Liceo tampoco hay información. La entidad sí acometió su traslado a un local situado en las galerías de Juan Carlos I, y aquí podría estar precisamente la clave del giro en las relaciones entre Concello y Liceo Casino.



Y es que habría diferencias entre ambas entidades sobre los acuerdos alcanzados. Al parecer, la intención de la administración municipal, según comunicaron desde la directiva a los propios socios, sería que el local nuevo se pagase con el dinero obtenido de la compra del cuadro de Rivas Briones que presidía el Casino y que pasará a manos municipales.



Los miembros del Liceo entienden que esta cantidad sería insuficiente para hacer frente a los gastos del local de Juan Carlos I, no solo el alquiler, sino la propia licencia, la luz o el agua.



El gobierno local alegaría a este respecto, según la versión de los propios directivos, que no pueden tener un trato preferente con el Liceo con respecto otras asociaciones.



Cabe recordar que son muchos los colectivos que se quejan de la falta de espacios en el municipio para realizar sus actividades. Pendientes de una sede, pedida por activa y por pasiva, están también los jubilados de la Casa del Mar, así como otras asociaciones juveniles.



En el mes de noviembre, el Pleno aprobó, a instancias de Podemos, una moción para elaborar y actualizar el inventario de bienes inmuebles municipal, de cara a facilitar su solicitud por parte de los colectivos, y publicarlo en la web. Pero, por el momento, no se llevó a cabo esta actuación.









En septiembre





Sea cual sea el motivo del cambio en las relaciones de Concello y Liceo, lo cierto es que la histórica sociedad ya presentó una denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso número 2, que la admitió a trámite y fija el la vista para las diez y media de la mañana del 21 de septiembre.