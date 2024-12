López muestra a las asociaciones locales las líneas de ayudas que se activan desde la Diputación

El presidente de la Diputación, Luis López, visitó Vilagarcía para explicar a representantes de asociaciones vecinales de la ciudad las líneas de ayudas que la administración provincial tiene activadas para diferentes finalidades. En la sede del Gato Negro, en Carril, López presentó las bases de las nuevas convocatorias de los planes de Acción Comunitaria y +Aqua, así como el contenido del nuevo plan Novaqua. El mandatario provincial adelantó que “tal é o noso compromiso co movemento veciñal, que ata o Goberno central nos achegou fondos para financiar esta aposta. A Deputación é un referente en España na atención ao movemento veciñal. Pero nada diso sería posible sen que traballaramos man a man como fixemos no 2024 e como ocorrerá no 2025”.



Así pues en el plan Novaqua –dotado con 100.000 euros– se repartirá entre las comunidades de aguas entre 2.000 y 6.000 euros para ayudar a financiar los costes de legalización de las traídas. Entre las actuaciones subvencionables se incluye la redacción del proyecto, la realización de la analítica y otros trabajos de topografía, así como los gastos de gestión, tramitación y tasas.



Por su parte la segunda edición del +Aqua –dotado en 2025 con 1,15 millones de euros– es un plan que destinará a las comunidades de aguas ayudas entre los 6.000 y los 10.000 euros para mejorar, reformar o reparar las infraestructuras e instalaciones de aguas comunitarias.



A mayores la nueva entrega del Plan Provincia Comunitaria 2025 –dotado con 1,15 millones– está diseñada para que las entidades vecinales puedan beneficiarse de aportaciones de entre 6.000 y 10.000 euros para ejecutar obras de acondicionamiento, reforma y ampliación de los locales sociales en infraestructuras en las que desarrollan sus actividades.