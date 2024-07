López presume de “municipalismo”con 440 obras realizadas y 90 millones en inversiones en su primer año en la Diputación

El Salón de Plenos de la Diputación de Pontevedra se quedó pequeño para acoger el acto en el que el presidente de la administración provincial, Luis López, realizó un balance de su gestión durante su primer año de mandato. Lo hizo acompañado de su equipo de gobierno y también de alcaldes y concejales llegados de diferentes puntos de la provincia. López resumió en doce puntos los logros conseguidos en estos primeros meses del PP al frente de la institución y ofreció datos. Declaró que se invirtieron ya 90 millones de euros y que se ejecutaron más de 440 obras y creado más de 700 nuevos puestos de trabajo.



Al igual que hizo hace justo un año cuando tomó posesión de su cargo el presidente hizo hincapié en el “municipalismo” y en el “tender pontes” con todos los concellos de la provincia. “A porta desta casa sempre estivo aberta, e nós quixemos estar coa xente. Un ano tendendo pontes. Un lema que non só resume un xeito de ser, senón que explica multitude de reformas, impulsos e transformacións executados ao longo destes meses e que, ben deron froitos xa, ou ben madurarán ao longo do mandato”, manifestó.



En materia de inversiones López recordó el presupuesto “récord” de 190 millones de euros “onde un de cada tres euros se destina á cooperación cos concellos”. Mencionó los 34 millones reservados para el Plan + Provincia, los 21,5 millones del programa PON2030 o los seis millones de euros en convenios con los concellos para la mejora de carreteras, entre otros.



Además de las inversiones realizadas el presidente conservador quiso destacar el fomento del empleo y las obras realizadas. Manifestó que en este año de mandato más de 725 personas encontraron trabajo gracias a los 8,5 millones de la Liña 3 del +Provincia. Además manifestó que de las 440 obras que se pusieron en marcha un total de 318 son de ese mismo Plan. “Obras de todo tipo: desde humanizacións, melloras de camiños, parques infantís e recreativos...”, indicó.



Hablando del citado municipalismo el de Rodeiro recalcó que con todos los alcaldes “mantiven encontros institucionais, agás Vigo, co que mantemos relacións fluídas de colaboración. Este é un dos cambios máis relevantes deste goberno en comparación coa anterior etapa. Coas formas tamén se pode cambiar o fondo e esta Deputación volveu sumar aliados”. Del mismo modo destacó que se reforzó la colaboración tanto con la Xunta de Galicia como con otras instituciones presentes en la provincia.

“Ao carón da veciñanza”

López presumió también del trabajo realizado con los vecinos. “Este é un goberno que representa a cada unha das comarcas, que é plural sen renunciar á unidade, que mudou a súa imaxe institucional para que todos se identificaran en el, que abre as súas sedes a todos. Un goberno que está coa xente”, declaró. De hecho en esta misma línea recordó el apoyo que desde la administración provincial se ofrece al tejido asociativo. Apuntó a que en un año se prestó apoyo a 1.057 entidades, “unha lista que irá a máis cando se resolvan as axudas do Provincia Comunitaria e +Aqua. Cando iso se produza, calculamos superar as 1.400”.

El deporte y los jóvenes

En el listado de hechos destacados de este primer año de mandato López también puso el deporte con el Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, “unha panca de modernización para os equipamentos dos concellos de menos de 50.000 habitantes”. Apuntó también a la apuesta de la Diputación por el turismo y a la atención al reto demográfico, con la creación de un departamento propio.



López manifestó que “este ano a provincia foi a máis” y sacó pecho de una “xestión solvente”. También agradeció el trabajo del funcionariado “para atender as necesidades de 2023 cunhas contas practicamente esgotadas, sen orzamentos aprobados en tempo e forma a 1 de xaneiro e sen unha institución capaz de pagar as facturas aos seus proveedores”.