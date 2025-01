Sin luz durante horas en Sobradelo y otras zonas por culpa de 'Herminia' y sin clases en el instituto Cotarelo

El paso de la borrasca Herminia está dejándose notar en Arousa, donde los vientos fueron sobre todo intensos por la mañana, dejando un reguero de incidencias de norte a sur. Algunas estampas son de sobra conocidas y suelen registrarse cada invierno.



Es el caso de la crecida del río en la zona de Cabanelas. De nuevo, el club de Piragüismo O Muíño tuvo que apañárselas para salvar el material, ante la entrada del agua, que también llegó a un restaurante situado a escasos metros.

Crecida del Umia

En Pontearnelas, a poca distancia, las imagen del río cubriendo las parcelarias volvió a repetirse y se cortaron las carreteras de acceso, para evitar incidencias. Más curiosa, por poco habitual, fue la imagen que se dio en Cambados, en el Paseo Marítimo, donde el mar llegó a sobrepasar el dique y a echar por fuera.

La situación de Pontearnelas está vinculada a la acumulación de agua en el embalse de A Baxe. El alcalde, Jacobo Pérez, lleva desde ayer domingo en contacto permanente con los técnicos de la estación, para conocer de primera mano en todo momento la situación. El domingo fue necesario comenzar a laminar agua, debido a las lluvias registradas durante toda la jornada.



El regidor señala que “non hai que baixar a garda, porque para todo o mércores anuncian a entrada dunha nove fronte con bastante chuvia, polo que temos que estar previdos”.



En la jornada del domingo, el agua del embalse se incrementó hasta los seis metros en apenas seis horas. “Non se trata de ser alarmista, pero está claro que temos que estar moi pendentes da evolución nestes primeiros días”.

Fuerte tormenta

Aunque lo más llamativo de hoy fue la tormenta. Sobre las 14:15 horas, un fuerte trueno retumbó en Vilagarcía, dejando a muchos sin aliento. La tormenta dejó tres rayos en el municipio, uno de los cuales cayó en A Torre, en una vivienda, y los otros dos en Sobradelo.

Desde entonces, vecinos de esta parroquia se encuentran sin luz, en zonas como A Malladoira, especialmente en la parte baja. También afecta al alumbrado público, al igual que en otras zonas como en la. En Naturgy, a las siete de la tarde todavía no habían localizado la avería de Sobradelo, para desesperación de los vecinos, que reciben diversas contestaciones en cuanto llaman. La última, que no tienen constancia de la avería. También en el IES Armando Cotarelo tuvieron que suspender las clases por la tarde, al no haber electricidad y no poder funcionar los ordenadores. Hasta trece avisos por cortes de luz hubo en Arousa durante la tarde.

Incidencias por viento

También hubo incidencias por viento a lo largo de toda Arousa. En Vilagarcía, cayeron placas en un edificio de San Xosé, una acacia de grandes dimensiones en una finca de A Escardia y ramas sobre vehículos aparcados en diversas calles de la franja litoral. En Cuntis, también cayeron árboles y diversas casas permanecen desde el domingo sin electricidad. En A Illa, se rompió una ventana y O Grove un dique se fue mar abajo. En Sanxenxo, por precaución, cerraron instalaciones como la Biblioteca, los centros culturales o las deportivas.



Bomberos retiran placas desprendidas en San José I GONZALO SALGADO

En A Pobra, las fuertes rachas de viento provocaron que las cubiertas de las gradas de un campo de fútbol volasen, provocando el cierre del colegio aledaño Pilar Maestú Sierra, que está al lado. También se suspendieron las calases en el instituto, que se encuentra en plenas obras de rehabilitación y volaron unas planchas. Desde la Consellería de Educación destacan la coordinación entre todas las partes implicadas.

Acacia