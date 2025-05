Luz verde a la ampliación del cementerio parroquial de Rubiáns

La firma del convenio para la urbanziación del terreno da inicio a la esperada ampliación del cementerio parroquial de Rubiáns. El presidente de la Comunidad de Montes, José Miguel Barcala, y el alcalde, Alberto Varela, firmaron un convenio que permitirá urbanizar el terreno para tenerlo listo para la construcción de los panteones, que se iniciará a continuación.

Son las primeras fases de un proyecto valorado en 180.000 euros, para el que los comuneros reciben una subvención de 60.000 euros del Concello de Vilagarcía, que previamente ya realizó las conexiones de saneamiento en la parcela, que adquirió hace unos años la entidad.

"Levan moito tempo traballando para que sexa unha realidade, tocaron moitas portas", destacó el alcalde, Alberto Varela, que incidió en que en el Concello "tiñamos moi claro que había que botarlles unha man". El convenio se ejecutará en dos fases. Ahora un anticipo de 30.000 euros y, una vez justificadas las obra,s la otra mitad.

Con estas obras de ampliación, que supusieron un trabajo arduo, según destacaron desde la Comunidad de Montes, se dotará también al cementerio de servicios higiénicos, una demanda de los usuarios. Entre 100 y 120 panteones nuevos se podrán construir, para que los vecinos no tengan que irse a otras parroquias. "Xa hai xente enterrada en Baión, Cornazo ou Vilagarcía", apunta Barcala, que defiende que es importante hacerlo público porque "hai veciños que non crían no proxecto", tras años de trabas.

Ahora será ya por fin una realidad y la lista de cuarenta peticionarios, ya comprometidos con la ampliación, se espera que aumente una vez empiecen las obras. La infraestructura está en marcha, gracias al trabajo realizada por la Comunidad de Montes de Rubiáns, con ayuda del Concello de Vilagarcía.