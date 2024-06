Malestar entre las placeras de Vilaxoán por pasar el verano en un local "provisional" que "non reúne a condicións" para su trabajo

Las placeras y placeros de Vilaxoán se sienten molestos y agraviados con respecto a la atención municipal. La prórroga, hasta el 31 de agosto, del alquiler en su ubicación actual, un local provisional y, por tanto, de su trabajo durante toda la temporada estival, fue la última gota de un vaso de agua que lleva tiempo llenándose.



En concreto, desde el inicio de las obras, en septiembre del año pasado. Los trabajos pillaron a los vendedores, literalmente, con las manos en la masa. Nadie les dijo nada sobre el inicio y su traslado se llevó a cabo sobre la marcha. El Concello reconoció la falta de comunicación, pero el contador de “agravios” empezaba a ponerse en marcha.



El traslado estaba motivado, en realidad, por una buena noticia: La reforma de la Plaza de Abastos de Vilaxoán. Fue adjudicada a Marconsa que, como mejora, introdujo precisamente la reducción del plazo de ejecución, que se quedaba en los cuatro meses.



Teniendo en cuenta el problema de la falta de información a las vendedoras, todo se retrasó algo más, hasta que en noviembre comenzaron a funcionar en el local provisional, que alquiló el Concello en Avelino Nogueira. Aún así, los cuatro meses ya acabaron en marzo. En abril, el Concello anunció que las instalaciones reformadas ya estaban a punto de comenzar a funcionar.

Multas de tráfico

Ahora, las placeras denuncian que durante unos meses más tendrán que continuar en el local provisional. Unas instalaciones que, denuncian, no tienen las “condicións básicas para o desenvolvemento” de su actividad. Así se lo trasladaron a la Asociación de Veciños, con la que mantuvieron una reunión y que les mostró su apoyo. En primer lugar, aseguran que faltan cuestiones esenciales, como desagües o dotación de frío. El arcón para la refrigeración del pescado no tiene las dimensiones que se precisan y, además, no hay espacio suficiente para el aparcamiento eventual de los vehículos cuando dejan la mercancía, por lo que ya sufrieron sanciones. Las placeras se sienten asimismo agraviadas con respecto a la inversión en el mercado de Vilagarcía, En cuanto a la prórroga, la consideran “inaceptable”, ya que el mes de julio es muy importante para su actividad por la llegada de turistas y para afianzar clientes