Mar compromete la regeneración de los bancos de Os Lombos, O Bohído y Cabío

La Consellería do Mar acometerá la regeneración de los bancos marisqueros de Os Lombos, O Bohído y Cabío. Así lo confirma el departamento autonómico que preside Rosa Quintana y que el lunes se reunía con representantes de la Asociación de Rañeiros. Así pues la Consellería está realizando muestreos preliminares para determinar en qué zonas será necesaria una actuación más pormenorizada. Todo esto después de escuchar las propuestas que Rañeiros puso encima de la mesa tras los análisis que la propia asociación realizó semanas atrás. El presidente de la entidad, Juan José Rial Millán, señalaba ayer que dada la situación de los tres bancos y también los bajos precios que el producto está alcanzando en el mercado estos quedarán cerrados por completo hasta la próxima campaña. “Nós sabemos que así a cousa non está ben e non queremos facer perder a próxima campaña”, explicó. La idea que la Consellería trasmitió al colectivo es que se procederá al arado o doble arado de las tres zonas principales para facilitar el desove natural del marisco. Si esto no es efectivo se optará por otras técnicas.





En la reunión también se habló de habilitar una posible línea de ayudas para el sector. “Mirarán a ver como se fará, porque se priorizará a aqueles que teñan unha maior dependencia do marisqueo”, explican desde Rañeiros.





El compromiso de la Consellería de acometer algún tipo de actuación en estos tres bancos naturales es recibida con satisfacción por Rañeiros, sobre todo teniendo en cuenta que hace ya semanas que llevan pidiendo una regeneración completa no solo de estos tres puntos, sino de toda la Ría de Arousa. La cantidad del marisco y el volumen de negocio que movía solo Os Lombos hace tan solo unos años ha caído en picado, de ahí que el sector considere que es necesario actuar de una u otra forma tanto ahí como en O Bohído y Cabío, ante el temor de que se sobreexploten.