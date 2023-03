Mar convoca a la Mesa do Mexillón a una reunión mañana y parte del sector no acudirá

La Consellería do Mar ha convocado a los miembros de la Mesa do Mexillón a una reunión mañana por la tarde en Santiago. Sin embargo no todos los miembros de ese órgano acudirán. Así lo han confirmado algunas de las organizaciones bateeiras que se muestran abiertamente contrarias a la gestión que se está realizando desde el departamento autonómico y que entienden que ni el director xeral, Antonio Basanta, ni la conselleira, Rosa Quintana, son ya interlocutores válidos para abordar la problemática de la mejilla. “Queremos que nos atenda Rueda, porque isto xa trascende”, exponen las organizaciones. Un sentimiento que ya manifestaron abiertamente en la reunión celebrada el pasado viernes en Rianxo y en la que acordaron seguir adelante con las protestas y movilizaciones para exigir la apertura de las zonas de extracción. “Unhas zonas que sempre traballamos e que agora nos vetan”, exponen.



Cabe recordar que tras la gran protesta del jueves pasado el propio presidente de la Xunta anunció la apertura inminente de nuevas zonas, lo mismo que dijo el viernes la propia Consellería do Mar en un comunicado. Mientras tanto la situación sigue preocupando en el sector que –insisten– tienen las bateas vacías de cría y la producción del año 2024 en jaque. A través de la Plataforma en Defensa da Cría se canaliza el malestar del sector y también la red de apoyos políticos, sociales y empresariales que están recibiendo los bateeiros y que comparten en las redes con el hashtag #freemexilla.