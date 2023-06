Mar indica que su hoja de ruta permitió dotar de mejilla a todas las bateas

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destacó en el Parlamento que fue gracias a las medidas adoptadas desde la Xunta de Galicia que el sector bateeiro pudo satisfacer las necesidades de cría para sus bateas en la presente campaña. El nuevo responsable del departamento autonómico defendió la gestión de su antecesora y aseguró que ya terminado el período de extracción de mejilla en la costa gallega la mayoría de las bateas cuentan con el recurso necesario para garantizar su producción. “O resultado mostra que non houbo tardanzas nin inmobilismos” indició Villares. Él mismo manifestó que su idea es seguir apostando por el diálogo con el objetivo de “acadar un equilibrio entre os intereses dos sectores bateeiro e percebeiro”.



El titular de Mar expuso que además de la apertura de nuevas zonas de recolección durante la campaña la Xunta actuó “constantemente con flexibilidade, adoptando medidas como a ampliación do período de extracción aprobada nas últimas semanas para atender as necesidades do sector”. De hecho resaltó que la citada prórroga se hizo con el objetivo de que “ningunha batea quedase sen cría tras presentarse catro solicitudes xenéricas de ampliación da campaña e unicamente se xustificasen necesidades de mexilla para unha batea”.



Alfonso Villares recordó que la Consellería do Mar sigue avanzando en la elaboración de un Plan de Xestión que regule la extracción de semilla de mejillón en los bancos naturales y que permita optimizar la recogida de la cría en las rocas. Entienden desde Mar que es la herramienta necesaria y garantía de futuro.