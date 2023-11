Mar mantiene en diciembre el inicio de la mejilla, pese a peticiones de adelanto

La Consellería do Mar mantiene para inicios del mes de diciembre la campaña de extracción de la mejilla. La administración autonómica todavía no ha tomado la decisión de adelantar la recogida de la semilla por parte de los bateeiros, pese a que una parte del sector así lo ha solicitado al entender que la cría está en un buen momento y que hay cantidad adecuada para nutrir las bateas. Eso sí, desde el departamento autonómico que dirige Alfonso Villares, aseguran que los contactos con los sectores implicados es total y continua. Y no solo con los bateeiros, sino también con las cofradías (por la problemática que hay con las zonas de percebe y mejilla) y también con los técnicos que se encargan de evaluar de forma científica el estado de la semilla.

Desde el sector temen que este tren de borrascas que se ha vivido en las últimas semanas afecte directamente al agarre de la cría en las rocas. Entienden que –dado que la previsión meteorológica no anuncia una mejoría sustancial del tiempo en las próximas semanas– adelantar la campaña sería lo idóneo para evitar que se pierda cría en el mar. Por eso, y si los informes técnicos que se manejan desde la Consellería do Mar lo indican en venideros análisis como favorable, no se descarta que se pueda adelantar el inicio de la campaña. De momento, y según la Consellería do Mar, queda fijada en las fechas de ediciones pasadas.



Las zonas

En todo caso la campaña no está exenta de dudas, sobre todo en lo referente a las zonas de extracción que –en la pasada campaña– se modificaron a medida que avanzaban los meses y también las protestas del sector bateeiro por la falta de cría en los espacios señalados.



De hecho la mayor parte de las asociaciones de bateeiros se unían para exigir la supresión del artículo 13 del decreto que regula la extracción de la mejilla. Algo en lo que no están de acuerdo las cofradías que entienden que el percebe debe estar protegido. Posturas muy distanciadas entre sí que provocaron importantes enfrentamientos la campaña pasada y que están en esta que está a punto de empezar en el punto de mira.



Desde la Consellería do Mar siempre han apelado al consenso y al diálogo para llegar a un punto de encuentro que no parece sencillo de conseguir.