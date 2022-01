Mar y Mexillón de Galicia se alían para incrementar la presencia del producto certificado

La Consellería do Mar y el Consello Regulador do Mexillón de Orixe Protexida firmaron un convenio de colaboración para la promoción y mejora de la comercialización del producto certificado, con el objetivo de impulsar su reconocimiento por parte de la ciudadanía y favorecer el aumento tanto de al demanda como de los precios.





Esta colaboración estará vigente hasta el 30 de diciembre y cuenta con una aportación de 149.000 euros por parte de la administración autonómica. Está cofinanciada a través del fondo Europeo Marítimo y de Pesca. A esta cifra se suman otros 149.000 euros que aporta la entidad que preside Lina Solla.





Con este presupuesto se llevarán a cabo diversas acciones de promoción y difusión de la calidad del mejillón de Galicia, para favorecer la mejora del sector acuícola y de las industrias relacionadas en materias como la comercialización, la producción y el consumo de productos certificados, según explican desde el departamento que dirige la conservadora Rosa Quintana.





Degustaciones

Entre las acciones a llevar a cabo se incluyen actividades de promoción del mitilo en diversos eventos, para dar a conocer la variedad de formatos en los que se puede encontrar (fresco, en conserva, cocido, congelado o pasterizado, entre otros) y los beneficios que tiene su consumo.





Se trata, explican desde la Consellería do Mar, de “enxalzar o valor engadido deste produto, da máxima calidade, co obxectivo de que poida acadar mellores perzos no mercado, xa que agora se atopa nunha media inferior aos 0,5 euros o quilo”.





Otra de las actuaciones incluidas en la colaboración tiene como objetivo fortalecer el proceso de certificación de la DIP Mexillón de Galicia, con acciones como al mejora del software que garantice el rastreo de los productos y sus características. “O obxectivo é poder apoiar a mellora dos niveis de produto certificado por parte de esta entidade, xa que a media anual acada tan só o 15 por cento do total do mexillón producido, caendo ata un 3 por cento no caso do produto fresco, que é o de maior volume de vendas”, explican desde la Consellería do Mar.





El convenio también quiere promocionar el mejillón en el conjunto de la ciudadanía, para lo cual se contemplan degustaciones en plazas de abastos, en algunos eventos deportivos fuera de Galicia o en recintos deportivos al aire libre.





Al mismo tiempo, el Consello Regulador realizar distintas actuaciones para dar a conocer la entidad y difundir su imagen, tanto entre el sector como en el conjunto de la sociedad, “para que sexa unha marca recoñecida e asociable directamente á produción de mitio en Galicia”, apunta la administración autonómica.





En este sentido, el documento incide en difundir la labor del Consello y las garantías que ofrece la certificación de la DOP tanto entre los consumidores como entre posibles compradores. Mar destaca que el acuerdo llega en un momento en el que el covid condiciona todo.