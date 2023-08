Mar pide tiempo para saber si la subida de la temperatura del agua causa la muerte del mejillón

Los análisis realizados por la Consellería do Mar, a través del Intecmar, no detectan ningún patógeno en el mejillón que provoque su mortandad. Recuerdan desde el departamento que dirige Alfonso Villares que el seguimiento de la situación del marisqueo y la acuicultura es “constante”.



Además, señalan que “polo momento”, no se recibió ningún aviso relacionado con la mortandad del mejillón. Bateeiros de Cabo de Cruz, A Illa de Arousa, Vilagarcía y Boiro mostraron estos días su preocupación por la masiva muerte del mitilo.

“Nas mostras de moluscos infaunais analizadas ata o de agora polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño non se detectou ningún axente patóxeno que puidese causar mortalidades superiores ás habituais”, señalan desde la Consellería do Mar.



En cuando a lo sucedido esta temporada en las aguas arousanas señalan que “no ciclo de vida dos moluscos poden influír distintos factores, entre os que se atopan os medioambientais, como a temperatura da auga”.

De hecho, la subida de la temperatura del mar es una evidencia que se ha percibido durante este verano y que también podría estar relacionada con otros fenómenos, como la mortandad masiva de la navaja, que se detectó hace unas semanas, o la llegada a las playas de las liebres de mar.



Sin embargo, la Consellería señala que para relacionar la mortandad del mejillón, que dicen desconocer por el momento, con la subida de la temperatura de las aguas, hay que ser precavidos. “Demostralo require tempo, estudos e análises de distintas variables, polo que non se poden facer hipóteses sen unha análise continuada no tempo, traballo que se está a facer dentro dos programas de monitorización do Intecmar”, apuntan desde Mar.



Preocupación en el sector

Lo cierto es que la situación preocupa, y mucho, en el sector bateeiro. Uno de sus portavoces, Ricardo Herbón, de Opmega, señalaba al respecto que el problema ya fue notificado desde “diferentes zonas”, tanto exteriores como interiores. En algunos casos, la cosecha de este año llega a ser hasta un 45 por ciento inferior. “Xa lle manifestamos á Consellería que esto está pasando e que hai que poñerse mans á obra”, dijo Herbón.



El presidente de Opmega también hizo hincapié sobre el aumento de los desprendimientos del mejillón de todos los tamaños. A este respecto, desde Mar señalan que “trátase dun fenómeno habitual e a súa incidencia é variable duns anos para outros. Hai anos en que o mexillón presenta un agarre menor ca outros. Neste caso tamén poden influír factores medioambientais”.

Gaviotas atrapadas

Por otra parte, bateeiros arousanos piden un mayor cuidado a la hora de recoger los anzuelos, ya que están recogiendo gaviotas atrapadas, que llegan atraídas por las plumas de las tanzas. A la hora de recoger, lo que requiere cierta paciencia, muchos cortan por lo sano, provocando así una trampa para las gaviotas. Por lo que se pide cuidado.