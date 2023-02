“Marajota e media” se queda sola para representar la retranca del Entroido vilaxoanés

Con las restricciones de la pandemia ya olvidadas, Vilaxoán, una de las localidades con mayor tradición de celebración del Entroido en la Ría de Arousa, recupera el ánimo festivo habitual de estas fechas. Sinónimo del Carnaval en la parroquia es la comparsa “Marajota e media” que, con 29 años de historia, se trata de la agrupación más antigua del municipio y, este año, la única.



Luis Cardalda, una de las personas que dan vida a esta comparsa, explica que este año la agrupación se ve mermada ante la falta de varios de los participantes en ediciones anteriores. Asimismo, hay que sumar el “desconcerto” creado por la pandemia al no saber si finalmente se celebraría con normalidad, como es el caso, por lo que los ensayos se retrasaron y también la confección de los trajes. Por ello, dice Luis, se optó por reciclar indumentarias de otros años —tras 29 años de historia asegura tener unos cuantos—, ya que, como afirma, “o noso forte é cantar”. Pese a todas estas circunstancias, Cardalda asegura que “non faltan temas” sobre los que componer, por lo que aportarán la retranca habitual al Entroido, siempre en el tono de humor que impera en estas celebraciones. Así, la agrupación ya cuenta con todo un repertorio de las “letrillas” más satíricas sobre la más rabiosa actualidad, más aún en año electoral.



Sin embargo, Cardalda no esconde su preocupación por la deriva de esta tradición en la parroquia y la falta de relevo generacional en las filas de la comparsa. De hecho, hace hincapié en que en la actualidad la agrupación se compone en su mayoría de gente mayor que ha participado habitualmente en cada edición, por lo que ya pesan los preparativos, ya que “conleva moito traballo e sacrificio”.



Debido a esta circunstancia, desde “Marajota e media” no dudaron en realizar charlas en centros educativos para inculcar a los más jóvenes el espíritu del Entroido. Más aún cuando algunos de ellos aún no han podido experimentarlo en primera persona la celebración a causa de los años de restricciones. Una tarea para la que la tradición oral, subraya, es fundamental para perpetuar las costumbres y la cultura de un pueblo.

Por ese “amor propio polas tradicións” asegura que siguen adelante pese a todo, ya que se niegan a dejar Vilaxoán sin agrupaciones que lo representen, cuando se trata de una parroquia que siempre ha vivido y disfrutado intensamente del Entroido. Durante las últimas ediciones había incluso dos comparsas más, “Os Trancheiros” y “O Xoubal”, que este año no formarán parte de los festivales. Un hecho que hace preguntarse a Cardalda sobre si existe futuro en la organización de este tipo de celebraciones en el ámbito local. La comparsa fue la encargada de devolver la ilusión por la retranca del Entroido vilaxoanés después de más de veinte años de sequía en este índole, por lo que ahora teme que se vuelva a perder.



Sobre esta circunstancia, Cardalda solicita una mayor implicación por parte de las administraciones públicas “para incentivar e manter vivas as tradicións”, debido al coste económico que supone para las comparsas la realización de los trajes y contratar a los músicos, así como el trabajo que suponen los ensayos y la creación de las letras, entre muchas otras cuestiones.



No obstante, pase al esfuerzo y trabajo que supone y la falta de más ayudantes, la agrupación encara esta edición de Entroido con la ilusión de siempre. La comparsa será la anfitriona del Festival de Comparsas de Vilaxoán, en la que participarán tres grupos de A Illa y uno de Cambados y en el que “Marajota e media” participó activamente en su organización. Asimismo, el recorrido de este año del grupo pasará, además de por Vilagarcía, por A Illa de Arousa e, incluso, por Muros. En este sentido, Cardalda señala que, pese a que su intención es ir a más sitios, el calendario “dá para o que dá”, ya que los festivales se suelen realizar en los municipios los mismos días: Sobre todo entre las jornadas del martes y el domingo.