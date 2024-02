La marcha del interventor retrasa de nuevo la aprobación del Presupuesto de Vilagarcía

La marcha del interventor municipal tan solo semanas después de haber llegado al puesto dificulta una vez más la aprobación del Presupuesto de Vilagarcía, prorrogado desde el año 2022. El técnico ha alegado motivos personales y ha regresado a la plaza que ocupaba anteriormente, dejando a la capital arousana de nuevo sin una figura esencial para redactar el importante documento económico. No es el primer interventor que pierde Vilagarcía en los últimos meses, de hecho ya van varios, y ahora todo apunta a que el Presupuesto tardará unos meses más o –incluso– volverá a prorrogarse. Cabe recordar que en el año 2022 el gobierno socialista tenía la mayoría absoluta suficiente para aprobar las cuentas. Sin embargo se prorrogaron. Ahora –y debido al anunciado Pacto de Gobernabilidad con el BNG– todo apuntaba a que el acuerdo para lograr los votos suficientes sería relativamente fácil.



Respecto a esto –y así lo confirma el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez– las dos formaciones no han vuelto a reunirse para hablar del asunto desde aquel primer encuentro hace ya semanas. Eso sí, el nacionalista confía en poder hacerlo “despois do Pleno desta semana” para apuntalar las cuestiones que los acercan y que pueden favorecer la aprobación de asuntos por parte del gobierno y la introducción de elementos programáticos por parte del Bloque. El PSOE gobierna ahora en solitario y no cuenta con la mayoría suficiente para dar vía libre a cuestiones de importancia como el PXOM –del que tampoco se sabe todavía nada– o los citados presupuestos, vitales para llevar a cabo proyectos.



La campaña electoral y las elecciones autonómicas paralizaron las posibles reuniones, que se retomarán previsiblemente en las próximas semanas. Rodríguez estima que “aprobar os orzamentos en abril vai ser complicado sen ter agora interventor”. Por el momento el ejecutivo local que preside Alberto Varela tampoco ha contactado con el resto de grupos de la Corporación para hacerles llegar un documento inicial o para que estos hagan las propuestas que consideren pertinentes. En prácticamente todas las sesiones plenarias la oposición pregunta al alcalde cuándo verá la luz ese presupuesto.