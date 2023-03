Mexillón de Galicia apoya las reivindicaciones de los bateeiros y hace un llamamiento a la unidad

El Consello Regulador de la Denominación de Orixe Mexillón de Galicia se ha pronunciado alto y claro sobre el conflicto de la mejilla. La entidad presidida por Mané Calvo manifiesta su apoyo "público e inequívoco" a las demandas de los bateeiros y hace un llamamiento a la unidad del sector para lograr los objetivos. La DOP reconoce que la situación que se vive actualmente -con las bateas vacías de mejilla- presenta un panorama preocupante. "Non podemos seguir así durante máis tempo porque o dano que están a causar non fará máis que acentuarse. Alguén atisba un horizonte esperanzador se non se poden abastecer as bateas de mexilla?", se preguntan desde la entidad. La preocupación - como así se ha mostrado por parte de las 28 asociaciones críticas con los pasos que está dando la Consellería do Mar - se manifiesta desde la DOP con respecto a la campaña de 2024. "Que respostas ofrecemos a unha industria carente da materia prima que necesita? E ao resto da cadea de valor que xera o noso sector?", exponen desde Mexillón de Galicia.

En esta misma línea la DOP habla de decisiones que amenazan a miles de puestos de trabajo no solo en lo que al propio sector bateeiro se refiere, sino a toda la cadena de producción. "Temos sobre a mesa un problema que, se non somos capaces de solucionar definitivamente entre todos, levaranos a unha deriva preocupante e nada desexable".

Así pues desde Mexillón de Galicia insisten en la necesidad de la unión del sector, a sabiendas de que hay una parte del mismo (que representa a la mayoría) que ha optado por la acción, mientras que otras organizaciones (como Opmega o Socomgal) se han sentado a negociar apertura de zonas con la Consellería do Mar. Unas aperturas que no convencen a los bateeiros. "Hai un dito popular que hoxe se fai máis necesari canunca: "A unión fai a forza", exponen desde la DOP. Insisten en este sentido en que "a fortaleza dun colectivo fundaméntase, entre outros valores, na unión e cohesión dos seus integrantes. E aquí todo o mundo debe ter claro que as nosas bateas necesitan semente. Sen máis".