Miguel Iglesias, patrón de Rianxo: “Hai mariñeiros que están marchando a traballar para terra”

El patrón mayor de Rianxo, Miguel Iglesias, reconoció ayer que la situación del marisqueo en la Ría de Arousa es “dramática” y que todas las concesiones están “xa en perigo agora”. Fue tajante e indicó que “xa hai mariñeiros que están deixando o mar para irse a traballar a terra” y cargó contra la administración indicando que “van conseguir o que querían coa Lei de Acuicultura, que é acabar co sector”.





Ante una situación agónica el sector reclamó ayer actuaciones urgentes por parte de la administración a la que instó a que “deixe de mirar para outro lado ou desvíe o foco do problema dando explicacións non axustadas á realidade como que chove moito”. Insistieron en que la administración debe “cumprir coas súas obrigas e adicar os recursos económicos, materiais e humanos para abordar con seriedade e datos o problema que estamos relatando”. Entiende el sector que los recursos que pretende la consellería para la Ría de Arousa –como los 20.000 euros invertidos en las zonas de libre marisqueo en los últimos meses– no son suficientes para conseguir llegar a la raíz del problema.