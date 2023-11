Miles de personas secundan la protesta del PP en Pontevedra contra la amnistía

Miles de personas secundaron ayer la concentración convocada por el PP en Pontevedra para protestar contra la amnistía y otros pormenores de los pactos del PSOE con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Lo hicieron al grito de consignas como “No lo vamos a permitir”. Entre los asistentes estuvo el presidente de los populares gallegos y de la Xunta, Alfonso Rueda, y había una nutrida representación de populares de la comarca de O Salnés, como los alcaldes de Vilanova y Sanxenxo, Gonzalo Durán y Telmo Martín, entre otros responsables. Desde Vilagarcía salió un autobús lleno, pero según la portavoz local, Ana Granja, muchos acudieron en coche particular.



El partido señaló que unas 10.000 personas se reunieron en la Praza da Peregrina, aunque fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press rebajan la cifra a 4.000. Ante los asistentes, Rueda afirmó que la manifestación es un “clamor” de la sociedad que “vai moito máis aló de posicionamentos políticos”. Según él, es “un sentimiento ciudadano” porque “a xente é consciente de que é un momento fundamental da historia do noso país e dende Galicia non o imos permitir”, declaró, asegurando que no solo es cosa de sus votantes y que “pode que haxa xente do PSOE indignada”.

Granja: “No es algo del PP”

De un modo similar se expresó Granja. “La gente está preocupada, no quiere estas diferencias que se van a producir”, declaró. “No solo es la queja del PP, es la de muchos españoles” por algo que “desde Madrid nos están haciendo tragar como si fuera algo magnífico, lo mejor para España. No es que nosotros estemos moviéndonos, es que la gente lo pide”, añadió.



El presidente del PPdeG afirmó que la “inmensa maioría” de la ciudadanía española piensa que un presidente en funciones, “por puro interese persoal –e iso é tremendo–, está troceando España e facendo pedazos (...) a igualdade que levamos disfrutando 40 anos”, la cual, insistió “non se pode poñer en cuestión pola ambición dunha persona e isto é o que se está dicindo de forma pacífica, democrática, respectuosa e dicindo firmemente o que se pensa”. También cuestionó la transparencia de las negociaciones porque “hai cousas que non sabemos e espero que acabemos sabendo”, explicó, para reincidir a continuación en que “estánse poñendo en cuestión os principios que rexeron a España das autonomías e a España democrática de máis de 40 años”.



Junto al presidente autonómico asistieron también el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez o el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, entre otros cargos. El exciclista de Mos Óscar Pereiro fue el encargado de leer el “Manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles” que critica a Pedro Sánchez porque, “tras perder as eleccións e coa única intención de perpetuarse no poder, púxose ao fronte do movimento independentista que busca derrotar ao Estado buscando romper a igualdade entre os españois, amordazando a xuíces e fiscais e humillando ao noso país”.

Lemas y consignas

La Praza da Peregrina y sus calles aledañas se llenaron con personas portando banderas de Europa, Galicia y España, además de carteles con lemas como “España no se rinde”, “Sos Europa”, “Ni amnistía ni perdón”, “No a la amnistía de golpistas y corruptos” o “Comprar la presidencia es corrupción”.

También se corearon multitud de consignas, muchas de ellas dirigidas al presidente del Gobierno en funciones y al líder de Junts, como “Puigdemont a prisión”, “No es un presidente, es un delincuente”, “Sánchez fuera, deshonras tu bandera” o “No es un presidente, es un dictador”. Además de cánticos relacionados con la unidad del país como “España unida jamás será vencida” o el lema de la bandera “Viva la unidad de España” que una mujer colgó de la balaustrada situada ante la iglesia.

Sede del PSOE

Según Europa Press, cuando la movilización convocada por el PP comenzaba lentamente a disperarse, varios asistentes portando megáfonos animaron al público a acudir “todos a la sede del PSOE”. Así, faltando diez minutos para las 13 horas, medio centenar se concentraron ante la sede socialista entre ellos varios simpatizantes de Vox con su responsable local de Pontevedra a la cabeza, Manuel Torres. Según la Delegación de Gobierno acabaron sumando 300 y la Policía Nacional acudió a la calle Hermanos Nodales ante la creciente afluencia de manifestantes.