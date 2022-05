La moderna y “funcional” Casa del Mar retomará su actividad antes del verano

La remodelada Casa del Mar ya está casi lista para empezar a funcionar. Tras una inversión de casi seis millones de euros, de los que ya se pagaron cinco y medio a la espera de la certificación, solo queda terminar las instalaciones informáticas. Las previsiones son que antes del verano ya se trasladen los funcionarios a las nuevas dependencias de A Marina.



Así lo explicó la directora del ISM, Elena Martínez, en la visita que hizo a las remodeladas instalaciones acompañada por el alcalde, Alberto Varela, por el delegado del Gobierno, José Miñones, y por la dubseldegada, Maica Larriba. El espacio de la antigua Casa del Mar será compartido con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería y la Inspección Médica del Sergas. “Es un hito y una inversión extraordinariamente importante para al Administración General del Estado”, destacó Larriba, que incidió en que con esta obra se consigue una actualización y modernización de todos los servicios.



El edificio albergará a unos 75-80 trabajadores, de los cuales medio centenar son personal de la sanidad marítima Además, dará servicio a unos siete mil arousanos que están dados de alta en el Régimen Especial del mar. Más de dos mil embarcaciones faenan en la Ría, lo que convierte a la dirección provincial del ISM en Vilagarcía en la tercera con mayor peso de todo el territorio.









Reunificación de servicios





El nuevo espacio tiene cuatro plantas y 3.693,80 metros cuadrados. Acogerá las dependencias de la dirección provincial del ISM, las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Centro de Atención e Información de Instituto Nacional de la Seguridad Social. La subdelegada del Gobierno destacó la concentración de los diferentes servicios que la Segturidad Social ofrece a la ciudadanía arousana en un único espacio. Larriba considera que esta medida permitirá “construir una administración más eficiente, accesible, moderna y próxima”. Las autoridades destacaron además la “espectacular” estética del edificio, cuyas vistas también comprobaron desde la azotea.









Más cambios en el entorno





El alcalde destacó el carácter simbólico del edificio. “Representa parte da historia, non só dos afiliados do mar, senón de todos os vilagarciáns”..



El regidor destacó que “a reforma, ademáis de marabillosa, é moi funcional”. Varela incidió en que se mantendrán todos los servicios que se venían prestando, dando servicio a ciudadanos de las comarcas arousanas. Además, Varela hizo hincapié en los cambios que experimenta la zona en donde se encuentra el edificio.



El primero llega con la remodelada Casa del Mar pero, recordó el alcalde, habrá más. “La Avenida da Mariña vai pegar un cambio espectacular nas próximas datas, coa demolición do edificio da Comandancia e a construción do novo centro de saúde. Este entorno vai sufrir unha gran transformación e de actividade. Aquí vaise concentrar gran parte da atención e administración de servizos sociais”.



Las obras de reforma de la Casa del Mar comenzaron en el verano de 2019 y el plazo inicial de dos años. La pandemia y, posteriormente, la crisis de suministros, dilató estos plazos, aunque ahora la actuación ya entra en la recta final, a la espera de que finalicen las instalaciones informáticas.



Cabe recordar que las obra obligaron a trasladar, temporalmente, a los trabajadores que tenían su puesto en la Avenida da Marina, que ahora compartirán espacio con los de la Seguridad Social, hasta ahora ubicada en San Roque.



Los trabajos que se realizaron implicaron un absoluto cambio de la apariencia del edificio, tanto exterior como interior, aunque manteniendo las mismas alturas. Además, la zona de aparcamiento quedó completamente señalizada. El servicio de limpieza para estas nuevas instalaciones también salió a licitación recientemente, por algo más de 300.000 euros.



La subdelegada destacó que, si bien el ISM ocupará parcialmente todas las plantas, un espacio de la planta baja se reservará a las dependencias del servicio de Inspecicón Médica del Sergas y, en la segunda planta, se situarán las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Centro de Atención e Información del Intituto Nacional de la Seguridad Social.



Pendientes en la comarca están también de otra reforma de Casa del Mar. Se trata de la de Cambados, que estaba previsto que se iniciara durante esta primavera. Esos son los plazos que le dieron a principios de año al Concello. Precisamente se espera al buen tiempo ya que una de las actuaciones será el cambio de los ventanales.