Mucha demanda y poca oferta para conseguir una casa en el rural arousano: “A los pocos días, vuelan”

Encontrar una casa para alquilar o comprar en las zonas rurales de las comarcas arousanas es, a día de hoy, una tarea prácticamente imposible. Así lo muestran no solo los portales web a los que acceden habitualmente aquellos que buscan casa, sino también las propias inmobiliarias de toda la vida. “Hai moi pouca oferta e, en cambio, moita demanda”, explican desde una inmobiliaria de Vilagarcía. Aseguran que eso que siempre se ha dicho de que la gente joven abandona las zonas rurales porque prefiere vivir en pisos en zonas más urbanas no es del todo cierto. “Hai casos de parellas que mercaron un piso alá polo ano 2012, que agora teñen fillos e queren vender para poder adquirir unha vivienda no rural e non a atopan”, explican desde la inmobiliaria Miraben de Boiro. Inciden que la mayoría de las casas que hay disponibles se quedan vacías son por herencia y que no hay nadie que las ocupe. Eso sí, hay casos de propietarios que pese a esta circunstancia no quieren ni vender esa vivienda ni sacarla al mercado del alquiler. “Notamos moita demanda e pouca oferta”, reconocen desde Mirabén. Lo mismo desde otras inmobiliarias de la capital arousana, como Casa Verde, desde donde indican que “hay mucha demanda. Tanto, claro está, en tema de pisos como de viviendas en zonas rurales más próximas al centro como pueden ser Marxión, A Lomba...”. En esta inmobiliaria no trabajan el alquiler vacacional, pero reconocen que es un factor que “afecta” a la hora de encontrar una opción de alquiler para personas que quieren vivir en Vilagarcía o incluso comprar. Cada vez que se cuelga un cartel de “se vende” en una vivienda en la periferia son muchas las llamadas para preguntar las condiciones sobre la misma.



Una percepción que también se tiene en otros puntos de Arousa como puede ser en Caldas, donde el aumento de la popularidad del Camino de Santiago (el Portugués) hace que sea una villa en la que es cada vez más difícil encontrar una vivienda. Tanto en el propio centro como en las parroquias del rural. De hecho a algunas –en las que hace años era impensable que se alojasen personas de forma temporal o por días– ya hay casas en los portales de alquiler vacacional más populares. Este tipo de arrendamiento ya existe en zonas rurales y a precios muy competitivos. “A oferta é moi escasa, practicamente non hai nada”, explica la asesora inmobiliaria de Caldas, Eva Gómez.

La casi totalidad de las opciones son viviendas con terreno, pero que necesitan rehabilitación En las inmobiliarias y en los portales de este tipo en internet hay opciones de compra de viviendas, pero prácticamente ningunha que permita entrar a vivir en ella desde cero. Las que salen a la venta con esas características “vuelan” o tienen un precio no apto para todos los bolsillos. Lo que sí se encuentran son propuestas para rehabilitar o que requieren de una inversión importante para que puedan recuperar la habitabilidad. Aún así es muy raro encontrar una casa de estas características que baje de los 70.000 euros en la zona de Arousa. A eso habría que añadirle el coste que implica ponerla a punto. La parte positiva que tienen estas opciones es que –al estar en zonas más alejadas del centro urbano– cuentan con un terreno exterior, una de las opciones que piden los compradores potenciales para cambiar un piso por una vivienda en la zona rural.

Así las cosas el panorama –reconocen desde las inmobiliarias consultadas– no tiene pinta de que vaya a mejorar a corto ni a medio plazo. La presión de las viviendas turísticas “lo complica todo” y eso hace que se reduzca notablemente la oferta.



Declara que “a forma que temos de traballar é ter unha lista de espera co que busca cada cliente e, se aparece algo que poida encaixar, pois xa o chamamos para ver se lle interesa”. El problema para encontrar una casa también radica en los precios. “Están polas nubes. E con eses precios hai que dispoñer dunha elevada cantidade para a entrada, ter un bo aval e un traballo cun bo salario para que che dean a hipoteca”, explican desde una inmobiliaria de la capital arousana. Y es que aquellas casas que todavía están disponibles tanto en estos negocios como en los portales de internet pueden superar ampliamente los 250.000 euros y –en algunos casos– incluso los 300.000. “Vilagarcía es una zona para la que mucha gente quiere venirse a vivir. Es muy cómoda porque tiene todos los servicios y muy buenas conexiones. Cogen el abono del tren y están en nada para trabajar en ciudades como Pontevedra, Santiago, Coruña o Vigo”, explican desde las inmobiliarias. De ahí que la demanda para vivir en la capital arousana haya disparado también los precios no solo en el centro –ya muy atomizado de por sí– sino en las parroquias de la periferia.

El elevado precio del alquiler hace que muchos interesados muestren mayor disposición para intentar comprar una vivienda. “El problema es la bajísima oferta. Creo que es algo común a todos los sitios”, dicen desde Caldas.