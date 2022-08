La música de Barón Rojo y, Festaclown lideran hoy la programación festiva

Vilagarcía vive su jornada más “heavy” dentro de la programación festiva de San Roque. Y es que hoy es el día en el que la mítica banda Barón Rojo se subirá al escenario de A Xunqueira para ofrecer un concierto totalmente gratuito. Lo hará a partir de las once de la noche y después de que el grupo Motores ya haya calentado el ambiente a partir de las nueve y media de la tarde. En la gira con la que Barón Rojo llega a Vilagarcía la veterana banda hace un repaso por su extensa trayectoria de más de 40 años haciendo música. Así pues la capital arousana será el epicentro del heavy rock en Galicia por un día.





No es el único plato fuerte del programa de las fiestas de San Roque para un fin de semana que se presenta largo en Vilagarcía. El Festaclown –la apuesta de todos los veranos para unas celebraciones tan señaladas– ofrece hoy un aperitivo muy especial a partir de las nueve de la tarde en la Praza da Segunda República. Será un avance de lo que está por llegar a partir del día 17 y que –además– cuenta con la participación estelar de la Banda de Música de Vilagarcía. Los protagonistas del espectáculo llegan tarde al recital y con la orquesta a punto de empezar y el público preparado para gozar se ven en la obligación de improvisar para salir de la situación. El show se presenta bajo el título de “Desconcerto” y cuenta con importantes dosis de comicidad.





En todo caso el ambiente festivo ya se respirará de mañana con el pasacalles a cargo de Brisas do Río Ulla a partir de las 12:30 horas. A las 20:30 ejercerán esta misma función los miembros de la Asociación Cultural Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa. A las 22:30 horas en el campo de la fiesta de Sobradelo será una nueva proyección de Cine na Rúa con la película “Astérix. El secreto de la poción mágica”. La sesión es gratuita. l