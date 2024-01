El nacionalista Luís Bará compromete en Vilagarcía el apoyo al pequeño comercio

El cabeza de lista del BNG por Pontevedra, Luís Bará, comprometió en una visita a Vilagarcía el apoyo de los nacionalistas al pequeño comercio si llegan a tomar las riendas de la Xunta. Bará anunció medidas restrictivas para la implantación, horarios y rebajas a las grandes superficies. En este sentido matizó que “nós seremos o goberno do pequeno comercio fronte ao PP, que é o goberno das grandes superficies” . Añadió –junto a la número 2 de la candidatura, la cambadesa Montse Prado– que “hai que poñer en valor que o comercio local crea riqueza e emprego no próximo, e que acada a dinamización dos tecidos e dos centros urbanos. Non hai nada peor que ver unha rúa cos baixos abandonados, algo resultado das políticas en contra do comercio local”.

Ambos ratificaron el necesario esfuerzo de digitalización y actualización del pequeño empresariado “porque ten que ser un aliado para poder competir na utilización das redes”.



Antes de llegar a Vilagarcía el nacionalista ya estuvo en Pontecesures, en donde fue recibido por la alcaldesa, Maite Tocino. Allí Bará destacó que el BNG en la Xunta de Galicia será un aliado de los concellos para que estos puedan dar respuesta a sus necesidades