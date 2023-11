La Navidad llegará a todos los rincones en Vilagarcía

La Aldea do Nadal será la principal novedad, aunque no la única, de la intensa programación que el Concello de Vilagarcía prepara para una época del año que, aseguró el alcalde, Alberto Varela, permite a los adultos "ser nenos". Para los más pequeños están pensados especialmente las actividades, con grandes clásicos como el Fexturrón, con su tobogán de hielo, que este año llegarán a todas las parroquias, con un programa de dinamización de los centros socioculturales.

La Navidad se iluminará oficialmente en Vilagarcía mañana, a las siete de la tarde, aunque media hora antes y llegado desde Laponia, saldrá del Auditorio acompañado por un espectáculo de luces, magia y mucha acrobacia. Una vez descubierto el color del gran árbol que preside la Praza de Galicia, pequeños y mayores podrán disfrutar de un concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona. Además de ambientar las calles y alegrar a los más pequeños, dinamizar la ciudad y atraer clientes al pequeño comercio y a la hostelería es uno de los objetivos de un acto que, en palabras de la edil de Cultura, Sonia Outón, "hai oito anos non existía".

Pero también de la programación completa, que bajo el nombre "Nadalízate" llega desde el sábado a las parroquias con cine y el espectáculo infantil "O show de Fifo", que se estrenará en A Laxe (domingo 3), O Piñeiriño (sábado 9), Rubiáns (domingo 10), Cea (sábado 16) y Guillán (domingo 17). Cogerá el relevo el séptimo arte en su formato más familiar, con películas como "Lilo, mi amigo el cocodrilo", "Pinocho", "Los Elfkins", "O monstro Mariño", "A Elefanta do Mago" y "Klaus", que se proyectarán por este orden y en las mismas fechas antes mencionadas en Trabanca Badiña, O Gato Negro de Carril, Bamio, Vilaxoán, Cornazo y Sobradelo.

Al no repetirse título, la idea es, explicó Álvaro Carou, edil de Xuventude, es que hasta allí se desplacen no solo los vecinos de dichas parroquias, sino desde otros puntos. El concejal explicó otra de las principales novedades, la Aldea do Nadal, que este año "trascende" al mercado. Habrá las tradicionales casetas para vender turrones y otros dulces típicos de estas fechas, pero también y sobre todo una intensa programación, diseñada por la compañía de Nelson Quintana, que incluye conciertos, talleres o cuentacuentos, con actividades casi cada día desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero y una gran carpa adquirida por el Concello para hacer frente a cualquier inclemencia. Será en la Praza da Independencia.

Abetos naturales para adornar las entradas de los comercios

El Fexturrón, desde el sábado en Fexdega y con su gran tobogán y pista de hielo, el Circo Mágico de Navidad el 16 en el Auditorio y a un precio reducid de tres euros, el tradicional Concerto de Fin de Ano de la Banda, la Festa das Uvas o una Chocolatada para Maiores (el 22 en A Peixería), completan una programación en la que la decoración también incluye novedades, como la extensión de los jardines efímeros a zonas como O Piñeiriño o las cascadas que se podrán ver en la Alameda y Ravella, entre otras.

Asimismo, y financiados por los Next Generation, el Concello ya comenzó a repartir árboles para poner en las entradas de los comercios. Se trata de abetos naturales, que al finalizar las fiestas se replantarán en el parque forestal de Pinar do Rei, en un acto con los colegios. Por ello, desde el gobierno local hace un llamamiento al civismo para que duren todas las fiestas (por el momento, ya falta uno). También se distribuirán paraguas.

Otra cita clásica, además de la Cabalgata, es la de la Toma das Uvas, con la celebración adelantada del Año Nuevo, que contará con la animación musical de Pablo Cubela, un espectáculo de aéreos de Desastronauts que es, en palabras de Carou, algo "totalmente distinto". Cerrará el acto un grupo de casa, Somoza Trío, con su exitoso repertorio engalanado, como no podía ser de otra manera, por toques navideños.