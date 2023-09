¿Necesitas deshacerte de residuos voluminosos en Vilagarcía? Así debes actuar

El Concello de Vilagarcía recuerda a los vecinos que la recogida de voluminosos se articula mediante cita previa. En la capital arousana se ha detectado una elevada demanda de este tipo de servicio que, aunque se presta durante todos los días de la semana, ahora lleva unos días de retraso por el aumento considerable de peticiones. Es por ello que desde el Concello insisten en que los ciudadanos deben llamar previamente al teléfono 986 50 56 17 para que le indiquen cómo debe proceder con los residuos.



Ravella pide la máxima colaboración ciudadana con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del servicio y evitar la mala imagen que la acumulación de residuos en la vía pública ofrece. De hecho esta basura no puede dejarse en la calle hasta el mismo día en el que la empresa acuerde con la persona en cuestión su recogida.



La demanda de recogida de voluminosos está siendo muy alta, de ahí que las citas no se estén dando de un día para otro.



La administración local recuerda que los vecinos que dispongan de los medios para hacerlo pueden desplazarse directamente hasta el Punto Limpo de Pinar do Rei y llevar allí los residuos (sean o no voluminosos) que no son susceptibles de ser depositados en los contenedores convencionales. El servicio es totalmente gratuito para las personas con domicilio en la capital arousana.