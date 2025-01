Nuevo varapalo al cuarto juzgado de Vilagarcía: No habrá nuevas unidades este año

La necesaria ampliación de los juzgados de Vilagarcía acaba de recibir un nuevo varapalo, al no publicarse el decreto con las nuevas unidades correspondientes a la programación de 2024, según señalan desde la Xunta de Galicia.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, fue muy crítico en este sentido, señalando que cada 31 de diciembre Galicia "cumpría coa entrada en funcionamento das novas unidades". Sin embargo, el año pasado ya no fue posible, "e demorarase debido ao retraso, ata finais de decembro, da publicación do real decreto do Executivo estatal cos tribunais concedidos".

En esta ocasión, señaló Calvo, es la falta de Presupuestos lo que provoca que "a comunidade galega non poida arrincar este exercicio con novas unidades xudiciais". En la petición trasladada en mayo en la Comisión Mixta de Xustiza, formada por la administración autonómica y el TSXG, la propuesta incluía la puesta en marcha de un juzgado de Violencia Machista en el partido de Santiago, que se sume a los operativos en las ciudades de A Coruña y Vigo. En cuanto a las prioridades de la relación presentada al organismo estatal, acordada en base a las cargas de trabajo, señalan desde la Xunta, figuraban tres de Primera Instancia en Ourense, Viveiro y Vilagarcía. La petición incluía, además, magistrados para la sección cuarta civil de la Audiencia de A Coruña; para la sección segunda penal de la de Pontevedra y para la Sala Social del TSXG.

El puesto en el que se encontraba el juzgado arousano, que lleva años sufriendo elevadas cargas de trabajo, fue motivo de polémica y de críticas por parte de sindicatos y gobierno local, que reclamó a la Xunta que lo pusiese en primer lugar para que así el Estado lo concediese. Sea como sea, el retraso afectará de nuevo a la puesta en marcha de esta necesaria obra.

"Pese a tratarse dunha competencia estatal, a Xunta acepta e financia todas as unidades xudiciais que outorgue o Consello Xeral do Poder Xudicial, unha vez que achega a comunicación na que se establece o número asignado e comprométese a poñelas en funcionmaento no menor tempo posible, como viña facendo cada ano. Deste xeito, os orzamentos da Xunta deste 2025 xa recollían unha partida de 850.000 euros en gastos de persoal de máis dunha veintena de funcionarios de Administración de Xustiza, xestores procesuales, tramitadores e auxilios, previstos para as tres unidades que, de media, concede o Goberno central cada ano", señalan desde la Consellería de Presidencia.

Desfibriladores en las salas

Calvo hizo estas declaraciones en una visita que realizó a uno de los 44 juzgados que contarán con desfibrilador. El objetivo es garantizar la atención ante una posible parada cardiorrespiratoria. La medida comenzó en 2022, con la instalación en salas como las de Ribeira, Cambados o Vilagarcía. El personal de estos edificios recibirá la formación necesaria en las próximas semanas. El titular de Xustiza avanzó que la instalación continuará, de forma progresiva, en este año, para culminar en 2026. Además, Diego Calvo incidió en la necesidad de proteger la salud cardiovascular de la ciudadanía, siguiendo las recomendacioens de las autoridades sanitarias de contar con desfibriladores.