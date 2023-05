Nuevos muestreos apuntan a que la calidad del agua del Ulla es “moi boa”

La Agrupación Parquistas de Carril y Cobre San Rafael dieron a conocer el resultado de unos nuevos muestreos realizados en el río Ulla con el objetivo de determinar la calidad de sus aguas y la incidencia que esta pueda tener en la producción marisquera de Carril y, por extensión, de la Ría de Arousa. Los resultados de los muestreos realizados en dos fases fueron analizados y presentados por Xosé Lois Otero –de la Estación de Bioloxía Marina de A Graña–. “Vendo os datos podemos dicir que as augas do Ulla de forma xeral oscilan entre unha calidade boa e moi boa”, expone el científico. Las mediciones se realizaron en un total de 14 puntos que van desde más arriba de Padrón (en torno a la desembocadura del Sar) hasta Catoira. En este muestreo –según los datos aportados por el técnico – reconocen que las aguas del río Ulla no son estrictamente fluviales, dado que tienen el efecto de las mareas. Apuntan además que hay cuestiones que pueden ser críticas como que se ha detectado en algunos puntos restos de purín de origen animal, algo que entienden debe tenerse en cuenta.



Los parámetros de la segunda fase de muestreos –realizada en el entorno de Cortegada– también son “bos”, según Xosé Lois Otero. “É unha zona cun efecto mareal moi claro”, exponen. Reconoce además que el marisco de los bancos podría estar sometido a cierto estrés por el aumento de la presencia de algas y microalgas y que esto puede tener afectación directa en la mortandad y en el crecimiento de especies como la almeja o el berberecho.



Xosé Lois Otero reconoce que los muestreos son en momentos concretos y durante un intervalo de tiempo fijado del año 2022, y que si “agora hai un vertido eses datos non os temos”.



Desde Cobre San Rafael anunciaron que el convenio para seguir con estudios de este tipo se renovará en breve y que la intención es hacer más controles técnicos. Por su parte el patrón mayor de Carril y presidente de la Agrupación de Parquistas, José Luis Villanueva, apuntó a que “incluso dende a PDRA e dende o sector están pedindo estudios destas características e nós xa nos estamos adiantando”. Reconoció que “pola miña experiencia vexo problemas na produción” y puso el acento en la gestión realizada –por ejemplo– en los bancos de libre marisqueo. “Hai que recordar que a xestión tamén afecta e esta non a fai a Xunta, senón Rañeiros, e pode ser que daqueles barros veñan agora estes fangos”, concluíu.