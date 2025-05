Obras de asfaltado obligan a cerrar por completo al tráfico lunes y martes la avenida Juan Carlos I

Los conductores que tengan previsto circular por el centro de Vilagarcía en las jornadas del lunes y del martes vendrán modificado su recorrido. La avenida Juan Carlos I –la que discurre por delante del Concello– quedará totalmente cerrada al tráfico esos dos días por las obras de asfaltado que se van a ejecutar. Una actuación indispensable, dado que el pavimento está muy desgastado y es fundamental su reparación. En concreto las obras serán desde la gasolinera de Repsol (en la calle San Roque) hasta la Praza da Constitución y se harán por fases. De hecho desde la administración local piden a los conductores que no tengan que acceder al centro de la ciudad que hagan uso de las circunvalaciones para no sobrecargar el tráfico.



Intervención necesaria

La avenida Juan Carlos I es una de las arterias de circulación más importantes de la ciudad. El gobierno municipal solicitó a la Subdelegación a principios del mes de abril que se arreglase el pavimento, una petición a la que se ha respondido de forma afirmativa. La previsión del Ministerio –tal y como señalan desde Ravella– era empezar las obras esta semana, sin embargo el Concello propuso retrasarlas unos días para que no coincidiesen con la celebración de las fiestas de Santa Rita.

Así pues los obreros empezarán a trabajar el lunes a las 9:15 horas en un primer tramo que va desde la gasolinera hasta la Casa da Xuventude. La intención es que en una hora hayan fresado el firme y que se pueda permitir abrir el tráfico en esa “rotonda” para facilitar el acceso a la Rúa Cervantes, Santa Eulalia y San Roque. Al día siguiente se seguirá el mismo esquema para proceder con el asfaltado.



Desde la administración local explican que este tramo se prioriza para no dificultar el tránsito de los autobuses escolares. Así, a primera hora de la mañana, podrán acceder hasta ahí con relativa normalidad para recoger y dejar a los niños. No podrán avanzar por la avenida, que estará ya cortada aunque no se empiece a trabajar allí hasta más tarde.



En cuanto al alumnado que va al colegio Anexo A Lomba los autobuses tendrán que subir por la Rúa do Pino (donde está el cuartel de la Guardia Civil) y continuar por la Rúa Marxión, que se hará de doble sentido durante las obras hasta Doutor Fleming. Esta alternativa también dará acceso a los garajes de la zona. Para salir desde allí tendrán que hacer una ruta inversa.



Una vez se actúe en esa zona más próxima a San Roque los operarios continuarán trabajando en sentido a la Praza da Constitución.



La Policía Local ya colocó avisos para que se retiren los vehículos aparcados, así como para alertar a los vecinos que tengan garaje en la propia avenida, que no podrán entrar ni salir esos dos días. Los que lo tengan en la propia Praza de Ravella o en Ramón y Cajal solo podrán salir hacia la Rúa Arapiles. Los agentes estarán desplegados en la zona durante la duración de las obras para guiar e informar a los vecinos.

Por su parte para acceder a Os Duráns los conductores tendrán que ir hasta San Roque, subir por Rúa Pino y avanzar en dirección a Invisa hasta la estación de buses. Los que vengan desde O Carril subirán hacia la estación de tren y luego por delante del colegio de A Escardia para para meterse hacia Xoán XXIII donde se habilitará un cambio de sentido para acceder hacia el barrio.