Las obras de humanización de la Rúa Sobrán estarán listas antes de acabar el año

Las obras de mejora y humanización de la Rúa Sobrán estarán listas antes de que termine el año. Así lo confirmó el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en una visita realizada ayer a los trabajos en compañía de varios de sus concejales y de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. El proyecto de humanización –que cuenta con el beneplácito de Patrimonio al encontrarse este vial pegado a la iglesia de San Martín de Sobrán– contempla a mayores la sustitución de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, una demanda histórica de los vecinos del lugar.





El regidor socialista recordó que la inversión que se está haciendo en esta calle es de medio millón de euros en una actuación que afectará a 500 metros lineales y a una superficie de 4.000 metros cuadrados. El enlosado se está haciendo con piedra, para que no rompa con la armonía del entorno y todo el tramo será de plataforma única estableciendo la velocidad a 20 kilómetros por hora para garantizar la seguridad de los peatones.





Por su parte Carmela Silva aplaudió la, según ella, “transformación histórica” que está llevando a cabo el gobierno local de Alberto Varela no solo en Sobrán, sino en diferentes puntos de la ciudad tanto en lo que se refiere a modernización como a mejorar “a calidade de vida” de sus habitantes. La responsable provincial indicó que “é importante a recuperación do espazo público e que as persoas sexan o centro deses espazos poñendo aos peóns como protagonistas”.





Con respecto a la Rúa Sobrán Silva indicó que “en breve teremos unha vía que será un orgullo para a cidade de Vilagarcía, que está a experimentar unha transformación histórica e é un espello do que queremos ser”. En esta misma línea añadió que “a humanización desta rúa cumpre con ese modelo transformador e ademais está nunha contorna con elementos patrimoniais de valor histórico para o concello e o que estamos é mellorando a calidade de vida da xente dun xeito histórico”.





Cabe recordar que en los últimos meses y en más de una ocasión las redes de abastecimiento del agua rompieron en varios puntos de este vial provocando la salida del agua hacia arriba y rompiendo el desgastado asfalto de la carretera. De hecho el vial tuvo que ser cortado. Es una calle muy transitada, dado que da acceso –además de a viviendas– al colegio de Faxilde.