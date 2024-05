Opmega analiza as novas tendencias de consumo para garantir o futuro do mercado do mexillón

O mercado do mexillón está inmerso nun proceso continuado de cambio e evolución. Esta realidade analizouse hoxe no marco da xornada “Cultivo de mexillón en batea: tendencias de comercialización e consumo”, organizada pola Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega). Durante toda a mañá, diferentes expertos analizaron as novas tendencias de comercialización, o papel do consumidor ante o produto ou a importancia das estratexias de márketing e a innovación para garantir o seu futuro.

Esta xornada técnica, a sétima organizada por Opmega, foi inaugurada por José Pellicer, Subdirector adxunto de Acuicultura, Comercialización Pesqueira e Accións Estruturais do MAPA. Pellicer, que destacou o “liderado indiscutible” de España e Galicia na produción de mexillón na Unión Europea, comezou resaltando o problema actual de produción do sector debido a factores como o cambio climático e tamén a caída global do consumo. Aínda así, comentou que é importante captar a atención dos novos consumidores que se achegan ás novas tendencias de comercialización. “É importante chamar a atención dos novos consumidores para informalos, non só dos benefícios organolépticos do produto, tamén do compromiso do sector do mexillón con, por exemplo, a sustentabilidade”, finalizou.

A importancia económica

Acto seguido, tomou a palabra Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, que destacou a importancia da organización da xornada de Opmega para “poñer en valor un produto tan importante para Galicia e Arousa e apostar así pola súa competitividade no mercado”. Varela felicitou á organización transnacional polo traballo realizado para modernizar o sector. “Temos o mellor mexillón do mundo e é importante conseguir que o público o consuma máis para seguir consolidándoo no mercado”, concluíu.

Lino Suárez, Director de Operacións de Opmega, deu paso ao primeiro bloque da xornada non sen antes destacar que a xornada de hoxe “é relevante para analizar as tendencias do mercado e, sobre todo, achegarnos ao público xeral”. Ademais, remarcou a importancia de ter unha estratéxia ben definida para potenciar o mexillón e a súa comercialización.

Homenaxe a un veterano bateeiro

Para finalizar, houbo unha homenaxe a Antonio Juncal Portas, un veterano bateeiro que quixo compatir o premio coa súa muller e todos os fundadores de Opmega. Despois tivo lugar a clausura a cargo do conselleiro do Mar, Alfonso Villares, e o presidente de Opmega, Ricardo Herbón.

Herbón agradeceu a presenza dos asistentes e todos os participantes na xornada. Acto seguido, o conselleiro Villares salientou a importancia da xornada e tamén a de traballar pola difusión da calidade do mexillón e dar a coñecer a variedade de formatos nos que se pode atopar para chegar aos diferentes tipos de público.