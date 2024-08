La Orde da Ameixa estrenó escenario en A Golpilleira huyendo de polémicas y con la promoción como bandera

El Pazo da Golpilleira se vistió de largo para acoger –por primera vez en su historia– los actos centrales del Capítulo da Orde da Ameixa. El “divorcio” entre la directiva de los Parquistas de Carril y la Cofradía ha motivado que el rico producto gastronómico nacido a los pies de Cortegada tenga este año dos eventos totalmente diferenciados: Por un lado la Festa da Ameixa en la Alameda carrilexa que se celebró el domingo pasado y por otro el acto del Capítulo, en el que cada año se nombran a donas y cabaleiros y se distingue a aquellos que promocionan de una u otra forma este producto de la Ría de Arousa.



Poco antes de las doce del mediodía empezaron a llegar a A Golpilleira representantes de diferentes cofradías gastronómicas. En la puerta, además de la música de los gaiteiros, los recibía el presidente de los parquistas, José Luis Villanueva. Invitados y condecorados llegaron a cuentagotas y ocuparon el patio central en donde se celebró el momento más solemne. “Hai cousas que non se compran e o feito de que a ameixa se cultive na desembocadura do río Ulla é unha delas”, explicó el presentador, Eloy Magariños. Fue él el que recordó que en solo seis kilómetros lineales de costa (la carrilexa) se produce el 40 % de la almeja de toda Galicia. “Ademais os parquistas representan o 90 % do marisqueo de ameixa en acuicultura”, declaró.

El cambio de escenario –no buscado a priori– para la celebración del Capítulo coincide con los 20 años de la Orde da Ameixa, nacida en el año 2004. Promocionar y divulgar este producto más allá de las fronteras vilagarcianas y apoyar este oficio centenario.



El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, fue el encargado de ejercer de Gran Mestre y empezó la entrega de distintivos y galardones.

Los Mozos de Arousa recibieron la Ameixa de Ouro, tal y como tenían prometido | MÓNICA FERREIRÓS



Así pues, y tal y como marca la ceremonia desde hace años, se nombró Parquista Xoven a Carlos Romero Viturro, ingeniero industrial de formación y con una amplia experiencia laboral que optó finalmente por dedicarse a cultivar los viveros. El Parquista de Honra fue para Santiago Fernández Vilas, que fue el primer presidente de la Agrupación de Parquistas. Los anfitriones, el Pazo da Golpilleira, se llevaron la Ameixa de Prata, recogida por su gerente, José María Remirez de Esparza, mientras que los Mozos de Arousa (Borja y Raúl Santamaría y Bruno Vila) fueron distinguidos con la Ameixa de Ouro tal y como se les había prometido en la edición pasada. Como ya había ocurrido el domingo pasado en la Festa da Ameixa –de la que fueron pregoneros– los Mozos fueron una de las mayores atracciones del evento, con petición de fotos por parte de fans de todas las edades desde el minuto uno que pisaron el Pazo.



Nuevas donas y cabaleiros

Los últimos nombramientos fueron los de las nuevas donas y cabaleiros de la Orde da Ameixa. Este año entran a formar parte del “club” Milagros Señoráns García (también de la Cofradía dos Viños Rías Baixas) y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. La capa de cabaleiro fue para el capitán marítimo de Vilagarcía, Juan Andrés Pérez Pérez.



Fue la responsable del departamento autonómico de Vivenda la que habló en nombre de todos los distinguidos. Destacó la almeja como “unha xoia da Ría e unha xoia de Galicia” y declaró que “detrás deste produto hai moito traballo, disciplina e entrega”. Recalcó con sus palabras que “este é un oficio que ten pasado, que ten presente e que ten futuro”. El último en tomar la palabra –como cierre al Capítulo– fue Román Rodríguez, que destacó actos como el que se estaba organizando en A Golpilleira como ejemplo de “respecto á diversidade de España sen deixar de querer o noso”. De hecho incidió en que “xuntos somos máis fortes” y manifestó que “non hai mellor ameixa no mundo que as de Carril e se alguén escoita ameixa asóciaa inmediatamente con Carril, ao igual que os pementos con Padrón e o albariño con Cambados”.

Tras los nombramientos hubo degustación en el jardín del Pazo da Golpilleira | MÓNICA FERREIRÓS



Tras la interpretación del himno gallego por parte de los gaiteiros la actividad se trasladó desde el patio interior del Pazo a sus jardines, en donde Miguel Mosteiro realizó un showcooking en directo con degustación de almeja de Carril en diferentes versiones, para delicia de los presentes. Después de la citada degustación alrededor de un centenar de personas se quedaron en A Golpilleira para la gran comida. Un formato diferente, pero con la almeja y su promoción como protagonistas.