El PAC de Vilagarcía se queda otra vez sin médicos

El Punto de Atención Continuada de Vilagarcía volvió a quedarse sin médico durante la jornada de ayer. Afectó a los turnos de tarde y de noche, según las previsiones que se manejaban al cierre de esta edición.

Las instalaciones de San Roque, que dan cobertura tanto a Vilagarcía, como a Vilanova y a Catoira, cuentan con dos facultativas para toda la primera quincena de agosto. Además, desde la plantilla se quejan de que no hay planificación ni hubo aviso previo de que no iba a haber médico, por lo que tampoco sabían qué respuesta darle a los pacientes que se pasaron por las Urgencias a primera hora de la tarde. Finalmente, fueron derivados al Hospital do Salnés, al menos los que precisaban la atención de un facultativo.







Es una situación que se está produciendo en toda la Atención Primaria del área de O Salnés- Pontevedra y que también está afectando a la actividad hospitalaria. Los sindicatos se reunieron el martes con el gerente del Sergas, José Flores, al que pidieron el cese de la dirección del área.







A este respecto, fuentes del Sergas apuntan a que se estudiarán “todas as posibles solucións e comunicaranse debidamente”. Además, también reclaman otro tipo de medidas, como un plan funcional- de choque, dotado con medios económicos y humanos