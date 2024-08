Un paciente ebrio empuja a un médico y lesiona a un vigilante del PAC de Vilagarcía

Un paciente con síntomas de encontrarse bajo una intoxicación etílica protagonizó un incidente el pasado sábado por la noche en las Urgencias de Vilagarcía, a las que accedió ya bastante alterado.



En el transcurso de la asistencia, según explican desde la Xerencia del Área Sanitaria Pontevedra- O Salnés, comenzó a tratar de agredir tanto al personal médico como al vigilante de seguridad y a lanzarles el material sanitario y otros objetivos que se encontraban en el box.

Tuvo que ser reducido por los agentes de la Policía y trasladado al Hospital do Salnés, debido al estado en el que se encontraba. El médico recibió un empujón y el vigilante, cuando trataba de proteger al resto, se lesionó en un dedo.

En O Grove

No fue el único incidente que se produjo este fin de semana en el área sanitaria. En el PAC de o Grove, en una de las guardias nocturnas, se registró una agresión verbal de un paciente a una enfermera, lo que requirió también de la intervención del personal de seguridad aunque, en este caso, la mujer atendió a razones y cesó en su actitud violenta.

La Xerencia del área condena públicamente estos episodios de "violencia externa sufridos por parte de profesionais". Recuerdan desde la administración sanitaria que, precisamente debido a la reiteración de este tipo de situaciones, fue necesario proceder a la contratación de efectivos de seguridad para los Puntos de Atención Continuada. Además, todos cuentan con cámaras de videovigilancia, para poder identificar a os agresores.

Declaraciones de José Flores

El gerente, José Flores, señala que "temos que garantir a seguridade do noso personal por enriba de todo. Temos que coidar a quen nos coida para que os nosos pacientes sexan os primeiros beneficiados. Non estamos dispostos a tolerar ningún tipo de agresión verbal nin física e estamos a tomar todas as medidas legais para atallar este problema incomprensible. Ninguén pode entender que como pacientes nin como profesionais da sanidade teñamos que sufrir esta situación. Quero recordar que os sanitarios teñen consideración de autoridade na nosa lexislación e así o estamos a denunciar".

El Área Sanitaria Pontevedra- O Salnés insiste así en su firme defensa del normal desarrollo del servicio sanitario público para toda la población de referencia