Paola María: “Estou convencida de que a maioría da xente apoia as ciclovías”

El I Congreso sobre a Mobilidade do Futuro comenzó en Vilagarcía con una completa disertación sobre urbanismo y recuperación de espacios públicos. En este último aspecto centró su ponencia la concejala del área, Paola María Mochales, que abordó las actuaciones realizadas hasta el momento por el gobierno local, sin olvidar las polémicas, y reconoció la dificultad de que dichas políticas triunfen si no hay concienciación ciudadana.





“Somos moi cabezóns para deixar de ir en coche ás peatonais”, señaló la concejala a pregunta de una asistente sobre la situación que se vive a la hora de entrada y salida a los colegios en Vista Alegre.





Paola María anunció medidas en este sentido y explicó el motivo que le llevó a poner en marcha, desde 2015, actuaciones de peatonalización y fomento del transporte público y en bicicleta.





“Son nai de dous fillos e foi así como comprobei que non era doado pasar cos carriños”, explicó la edil, que se propuso “facer a Vilagarcía que todos queremos”. Así nace el programa “Vai”, en una ciudad donde el 71 por ciento de los vecinos tienen coche y donde los vehículos particulares, puestos en línea, llegaría hasta A Coruña.





Dicho programa se basa en diversas líneas, de la cual la primera es la reducción del tráfico por el centro. En este sentido, María Mochales hizo un repaso por la historia de peatonalizaciones, alcanzando hasta 2004, cuando se retiraron los vehículos del conjunto histórico de Vista Alegre, prolongándose esta actuación al siguiente tramo en 2008. A partir de 2010 fueron Rey Daviña y Castelao y, cuando el actual gobierno llegó a Ravella, lo que quedaba era un “punto negro” que dividía la ciudad, en referencia a la Praza de Galicia.





La edil destacó la solución utilizada tanto en esta calle como en Arcebispo Lago, ahora en marcha, y que tiene en cuenta el pasado acuoso de la zona, con fuentes vegetación típica de humedales.





Otra línea de trabajo es la creación de aparcamientos disuasorios o la instauración de la zona 30 antes incluso de que lo marcase la legislación.





Sin frecuencias de autobuses





Pero fue en la recuperación de espacios públicos donde la concejala puso especialmente énfasis, destacando actuaciones como la realizada en O Piñeiriño donde, recordó, “nos crearon moita polémica, tivemos que reunirnos con todas e cada unha das comunidades de veciños”. Sin embargo, María Mochales considera que ahora “está funcionando de marabilla”, creando vida “onde antes había vehículos. Otra obra que resaltó fue la de A Independencia, donde antes los padres tenían que bajar a la carretera y la plaza “servía de rotonda”.





En A Lomba, en el entorno de los colegios, se realizó la actuación de la que la edil se siente “máis orgullosa”, ya que beneficia a 900 familias que antes “era imposible que chegaran ao colexio sen chocar con algún coche”. En este objetivo se enmarcan los Camiños Escolares Seguros y las actividades realizadas con los niños, por lo general “máis concienciados” que los adultos.





La edil también abordó las actividades de urbanismo táctico, como las realizadas en el entorno de A Peixería, pero reconoció que, si no se ponen barreras, “os vehículos non respectan”. El fomento del transporte público, con bonos y la línea al Hospital do Salnés, es otra de las medidas que abordó Mochales, que anunció que ya está finalizado el proyecto para la estación intermodal, pero lamentó su poca utilidad “se as frecuencias son as mesmas que hai 50 anos”.





Bicicletada con música





Potenciar el uso de la bicicleta, con medidas como la ampliación del VaiBike, es otra de las líneas en las que trabaja el gobierno local. Para ello, apuntó la edil, es necesario crear infraestructuras, como las ciclovías y es ahí, reconoció Mochales, donde se encuentran con “quebraderos”. Aún así, la socialista se muestra convencida de que “a maioría da xente o apoia”. Precisamente las dos ruedas serán las protagonistas de la actividad de esta tarde, con la Bicicletada de DJ Reimy, que partirá a las siete de la tarde desde el parque de A Xinqueira, discurriendo por las ciclovías.





Su vehículo está dotado con los elementos necesarios para poner música. Una jornada en la que continuará el debate en el Congreso de Mobilidade, por el que pasarán la pedagoga asesora de la Dirección Xeral de Tráfico, Raquel Navas; la cofundadora de STOP Accidentes, Jeanne Picard; el pensador y psicopedagogo italiano Francesco Tonucci, que intervendrá por videoconferencia y que debatirá con la geógrafa y consultora Marta Román. Moderará la exconselleira de Vivenda, Tareixa Táboas. También habrá, por la tarde, un taller sobre seguridad vial.