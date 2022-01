El parque de O Cavadelo se moderniza y tendrá zonas verdes y espacios reservados para skate, break, parkour y basket

Después de 22 años el parque de O Cavadelo vivirá una reconversión total en cuanto a espacios y usos. El gobierno local presentó ayer un proyecto en el que se invertirán un total de 309.426 euros y que esperan que pueda iniciarse muy pronto. La zona -visiblemente degradada tanto a nivel de diseño como de uso- cambiará de forma notable. Se mantendrán las canchas de baloncesto en la misma zona que están actualmente y se incrementarán los espacios para los denominados “deportes urbanos” que, en los últimos años, han ido ganando en aficionados también en la ciudad. El parkour, el skate o el break tendrán su protagonismo en un espacio de casi 4.000 metros cuadrados que contarán con zonas verdes y lugares para el esparcimiento de toda la ciudadanía. El concejal de Medio Ambiente, Diego García, fue el encargado de explicar la idea firmada por Javier Segura y Andrea Recoy. “Nós apostabamos por un cambio radical da zona e non só por un lavado de cara”, explica el socialista. Añade que “pola súa proximidade ao mar e tamén ao centro urbán queriamos ter un espacio integrado que responda non só ás necesidades dos usuarios, senón tamén dos visitantes”.





Con este proyecto y con el aumento de las zonas verdes de las que carece el actual parque habrá una continuidad entre la Alameda y el Centenario y, según explicaron desde el ejecutivo socialista, no seguirá siendo un espacio por el que no es agradable transitar. “Hai que fuxir precisamente de que sexan lugares degradados que parecen para o uso marxinal”, explicaron los redactores del proyecto.





Para su redacción contaron con la opinión de los usuarios “dado que van ser unha parte importante da vida que haberá neste parque”.





El alcalde, Alberto Varela, estuvo también en la presentación del proyecto y recordó que “aínda que no ano 2000 cando se fixo foi unha zona pioneira agora está bastante degradada e xa non era práctica”. Reseñó que “agora toda esta zona vai vivir cambios importantes coa peonalización de Arzobispo Lago, a remodelación da Casa do Mar, o Centro de Saúde da Comandancia e melloras nos parques Miguel Hernández e Centenario, o que vai facer que sexa un espazo moito máis atractivo para pasear”.





Lo cierto es que la práctica de deportes urbanos ha ido subiendo en Vilagarcía en los últimos años y ahora los seguidores de estas disciplinas contarán con un espacio adecuado. El plazo de ejecución de los trabajos es de cinco meses.