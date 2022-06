“Pásoo ben coas matemáticas. Tiña claro que quería estudiar esa carreira”

Clara Senín Sánchez irradia entusiasmo y alegría cuando habla. Esta vilagarciana de 18 años de edad puede presumir de tener una nota de 13,8 sobre 14 en las pruebas de acceso a la universidad que se celebraron hace unos días en Galicia. Los números evidencian no solo la brillantez de esta arousana, sino también su tesón y trabajo. Un 10 tanto en los exámenes de Física como de Química y la misma nota en Lengua Castellana y Literatura, por lo que le da igual de bien a las letras que a las ciencias.





Clara Senín reconoce que antes de las pruebas de la EBAU estaba “moi nerviosa, porque son exames e queiras ou non non sabes exactamente que te podes atopar. Os primeiros días antes do exame eran de moitos nervios”. Eso sí, al sentarse ante la hoja de papel que decidiría su futuro académico no tuvo dudas. “Estaba moi tranquila cando estaba facendo os exames. Levaba todo o curso preparándome para isto”. Y es que Clara reconoce que para obtener una nota de estas características no es suficiente con lo que das en clase. “Polo menos non é así no meu caso”, explica.





De hecho reconoce que la exigencia del segundo curso de Bacharelato en el IES Castro Alobre (donde acudió desde la ESO) era “moita durante todo o curso. É moita tensión durante meses e hai que dedicarlle moito tempo a maiores na casa. Eu intentaba sempre levalo ao día, organizándome porque tamén o compaxinaba co conservatorio”.





Lo que está claro es que centrarse en sacar buena nota en la EBAU –lo que es la antigua Selectividad– no era lo único que tenía en la cabeza esta vilagarciana. La joven empezó muy jovencita en la Escola de Música “e despois paseime ao Conservatorio cando estaba en segundo da ESO e rematei este ano. Ía polas tardes e por iso tiña que sacar tempo para poder coordinalo coas tarefas do instituto”. Su pasión por el piano –que espera poder seguir tocando a partir de ahora una vez que vez “como me vai na universidade”– no es tanta como la que siente por las matemáticas. Su nota le serviría para acceder a cualquier carrera, pero ha decidido estudiar Matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela. “Sempre quixen facer iso, tíñao moi claro. Eu pásoo ben facendo os exercicios e tiña claro que quería ir por aí. Non tiña absolutamente ningunha dúbida”, matiza. Apunta que lo suyo siempre han sido las materias de ciencias. “Cando tiven que elixir no Bacharelato entre Física e Bioloxía tiña moitas dúbidas porque me gustaban as dúas. Finalmente optei pola Física”.





Clara Senín indica que toda su familia la apoyó cuando les dijo que iba a elegir Matemáticas. “Bromeaban con iso de que faría unha boa médica, pero nada, só era broma. Apoiáronme sempre na miña decisión”, reconoce.





Disfrutar estudiando es una de las premisas de esta joven que –con unas excelentes calificaciones en materias generales y más de letras como Lengua o Historia– le atribuye ese mérito también a los profesores que tuvo en el instituto. "Teño que recoñecer que nos axudaron e nos prepararon moitísimo. Xa nos dicían que despois dos anos de pandemia o nivel na EBAU volvía a ser coma antes, polo que tiñamos que ir preparados". Tras recibir las notas y saber que estudiará lo que quiere Clara Senín piensa ahora en "descansar en verano e disfrutar. Despois xa empeza unha nova etapa".