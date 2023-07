El patrón mayor de Carril no irá a la procesión del Carmen tras la resolución de Mar

Las aguas siguen muy revueltas en Carril, pero eso no impedirá en todo caso que la procesión del Carmen salga hoy como marca la tradición. Eso sí, con la particularidad de que José Luis Villanueva no acudirá, o al menos no como representante legal del Pósito carrilexo, después de que la Consellería do Mar resolviese que debe ser inhabilitado en su cargo tras una condena por agresión con sentencia firme. Villanueva lo comunicó de forma oficial y por escrito a la Cofradía el viernes destacando que “no estaré presente en la procesión marítima de la fiesta del Carmen prevista entre las siete y media y las diez y media” incidiendo en ese mismo escrito que “como representante de la Cofradía en dicho acto me sustituirá la vicepatrona mayor primera”. Dado que la comunicación se hizo el viernes la vicepatrona, Inmaculada Otero, tuvo que llamar por teléfono al capitán marítimo para que gestionase la documentación que la pusiese a ella como responsable y coordinadora de seguridad durante la comitiva marítima.

Cabe recordar que la resolución de Mar llegó hace tan solo unos días respondiendo al recurso presentado por el socio de la Cofradía, Carlos Berride. Según los críticos a su gestión el patrón mayor ordenó a la secretaria que no abriese la notificación electrónica en la que se le comunicaba la resolución del citado recurso, de ahí que la vicepatrona le ordenase que se le notificase por otra vía. Ahora queda esperar qué pasos se van a seguir dentro del Pósito para proceder a su cese. Mientras tanto las celebraciones del Carmen están en pleno apogeo en la jornada de hoy.