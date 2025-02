El patrón mayor carrilexo: “No nos centramos en boicotear los planes de la OPP. Lo que queremos es que se cumpla la ley”

El patrón mayor de la Cofradía de Carril ha salido al paso de las declaraciones emitidas hace unos días por el presidente de la Agrupación de Parquistas, José Luis Villanueva, respecto de los nuevos usos previstos para las naves de O Ramal y su relación directa –a día de hoy inexistente–con el Pósito carrilexo. Javier Quintáns desmiente de forma rotunda que desde la Cofradía se quiera boicotear el proyecto de los parquistas tal y como lo acusa Villanueva. “En lo que nos centramos es en hacer de la Cofradía una Cofradía mejor y que se cumpla con la legalidad”, explica Quintáns. El máximo representante del Pósito asegura que desde su equipo están “agotados de que la polémica venga año tras año del mismo lado” y acusa a José Luis Villanueva de “llevar más de 30 años polemizando contra todo aquel que no piensa como él”. Reitera el patrón que las decisiones que se toman en la Cofradía no son solo suyas, sino que son de una “Xunta Xeral compuesta por 24 personas que votan de forma democrática”.



Villanueva afeaba hace unos días a Quintáns que hubiese “cambiado de opinión” después de votar lo mismo que él cuando estaba en su equipo. El patrón niega este extremo y apunta que “repite siempre lo mismo, lo de su equipo. Yo estaba en un equipo donde también estaba él, que no es lo mismo”. Declara el patrón que “hace referencia a que yo voté dicho proyecto de la adquisición de naves, pero no puede ser posible, dado que nunca pertenecí a la directiva de la OPP, de la cual ya dimitieron parte de sus miembros por no estar de acuerdo con la gestión de su presidente”.



Quintáns manifiesta que sobre los cambios de uso de O Ramal que ahora se solicitan desde la Cofradía “no solo no estamos de acuerdo con ello, sino que sería lo propio haber mantenido una conversación con la Cofradía que a día de hoy no tiene información al respecto”. De hecho critica que Villanueva tienda a “hablar de los parquistas en general, cuando la mitad de ellos no pertenecen a la OPP”. El patrón mayor asegura que “estaríamos de acuerdo con la existencia de una OPP siempre que remara en el mismo sentido que la Cofradía, una OPP clara y transparente”. Unas declaraciones que ahondan en la fisura que ya existe desde hace meses entre las dos entidades.



Quintáns también desmiente los datos aportados por Villanueva respecto a la facturación de la OPP en el año 2024. “No es cierto que esta facturase siete millones de euros ese año. La facturación fue de la lonja de Carril gestionada exclusivamente por la Cofradía y no hay más verdad que esa”. Añade al respecto que “son las ventas que gestiona la Cofradía las que la convierten en una de las más importantes de Galicia. Estas provienen en su mayoría de los parques de cultivo de Carril, que pertenecen tanto a los socios de la OPP como a los que no”.



Es precisamente este punto sobre el que gira la polémica –que finalmente se decidirá en los juzgados– en torno al convenio del 2% entre Cofradía y Agrupación. El patrón mayor señala que a día de hoy se le paga ese tanto por ciento a los asociados de la OPP “tal y como hacía José Luis Villanueva cuando ocupaba el cargo de patrón y presidente de la OPP durante su mandato”. Dice Quintáns que fue cuando “le obligaron a abandonar el cargo cuando reclamó que ese convenio recogía a todos los parquistas sean socios o no de la OPP”. Algo en lo que la Cofradía discrepa totalmente al entender que solo se debe pagar la cuantía de los asociados y no la de todos los que tienen parques de cultivo.