Villanueva asegura que la actividad en O Ramal no perjudicará, sino que “sumará”, a la lonja de Carril

El presidente de la Agrupación de Parquistas de Carril, José Luis Villanueva, ha querido zanjar cualquier tipo de polémica en torno a la actividad y a los usos que se le darán a las dos naves que su OPP tiene en el muelle de O Ramal. Villanueva compareció en las instalaciones portuarias acompañado de su equipo y también de representantes de la Asociación Galega de Depuradores (Agade) a los que quiso enseñar de primera mano las importantes inversiones realizadas. Fue ahí donde el ex patrón mayor negó rotundamente que en O Ramal se vaya a funcionar a modo de lonja alternativa y aseguró que toda la actividad que se realice en las instalaciones será en base al cumplimiento del controvertido convenio entre parquistas y Cofradía, ahora en el punto de mira. “Non temos pensado vender aquí”, afirmó Villanueva. Aseguró que la OPP no tiene potestad para comercializar marisco y que, ya a día de hoy, los parquistas pueden vender “donde queiran”. Declaró que las instalaciones de O Ramal servirán como una especie de delegación de la lonja y cofradía carrilexa y que la facturación que en ellas se realice sumará a las cuentas del Pósito “como o vén facendo ata agora”.



Recuerda Villanueva que los parquistas de Carril facturan “pola orde de 15 millóns de euros anuais sumando os dez que se canalizan a través da lonxa e os cinco que o fan directamente por venta ás depuradoras. Ese diñeiro consta oficialmente”.



El presidente de la Agrupación recuerda que “cando eu era patrón maior solicitouse e intentouse sen éxito ampliar as instalacións da lonxa de Carril e non foi posible. Por iso naquel momento todos os do meu equipo, no que tamén estaba o actual patrón, votamos a favor deste proxecto. Todos excepto as mariscadoras que sempre foron a parte crítica. O resto estaba todo o mundo a favor”. De ahí que Villanueva diga que no entiende la postura adoptada por el presidente del Pósito, Javier Quintáns, al respecto de las naves de O Ramal. “Non entendemos este separatismo. Isto non pretende desmarcarse da Cofradía nin moito menos. O que non podemos evitar é que a Cofradía se desmarque de nós. O que cremos é que hai que unir e non separar”, manifiesta. Eso sí, declara que la Cofradía todavía está en plazo para poder “reconducir a súa postura, cumprir coa legalidade, ler ben o convenio e cumprir coas súas obrigas”.



El convenio

La base de los enfrentamientos parece estar en ese convenio firmado en su día entre la Agrupación de Parquistas y la Cofradía mediante la cual los primeros reciben un tanto por ciento de lo vendido en la lonja carrilexa. Un convenio que, según Villanueva, el actual patrón mayor rompió de forma unilateral y que ahora está judicializado. Desde hace unos meses la Cofradía no paga a la OPP el tanto por ciento al considerar que los no socios de la Agrupación no están obligados a abonar esa cantidad y que, además, el censo que maneja el equipo de Villanueva no está actualizado. Algo en lo que este discrepa al entender que con este movimiento lo que busca Quintáns es “sumerxirnos e afogarnos economicamente. Faino por motivos espúreos, pero o que hai que facer e cremos que hai que facer é tratar de poñer pola nosa parte todas as opcións de reconducir a situación e que se aveña a razóns”.



Villanueva insiste en que el 2% al que se refiere el convenio no habla únicamente de los asociados a la agrupación sino de “todos os parquistas sen excepción” e insiste en que lo firmado por las dos partes “non é discutible”. Además asegura que los datos de altas y bajas en el censo de parquistas están comunicados entre la OPP y la Cofradía y que, a día de hoy, la Agrupación es la que aglutina a la mayoría del sector con mucha diferencia.

“Este é un proxecto que une e no que non sobra ninguén, pero non imos permitir que nos afoguen”



Entiende que la preocupación de la Cofradía de Carril debería de ir “por intentar que ese convenio que caduca en cinco anos se puidese prorrogar ata 30, os máximos que permite a lei porque iso é o que lles garantizaría á Cofradía poder avanzar”. Manifiesta que “é unha agrupación de parquistas que funciona e iso permitiu que a Cofradía de Carril fose a única en tempos de pandemia que deu uns datos positivos, a única que non pechou as súas portas no covid e a única que aínda a día de hoxe e co resto da Ría como está deixa en evidencia a mala xestión”. Reseñó que “Carril tamén está na desembocadura do río, nunha zona de alto risco para o marisqueo. Somos os que estamos en primeira liña e os que máis sufrimos as riadas e as súas consecuencias. A pesar diso os datos están aí e a lonxa facturou sete millóns de euros dos parquistas mentres que hai outras cofradías ao borde da ruína. Cando pedimos axudas pedímolas para o que as pedimos, para impulsarnos e chegar á autosuficiencia”.



Villanueva no dudó en echar la vista atrás y en destacar los avances de la Agrupación de Parquistas desde su creación en el año 1989. “Non imos deixar que alguén que veña cunha idea peregrina e cambiou de opinión onte –en referencia al patrón mayor– nos vaia meter a cabeza debaixo da agua”. Insistió en que “isto vai funcionar si ou si”, respecto del proyecto de las dos naves en el muelle de O Ramal.



Cambio de usos

En lo referente al cambio de usos de las naves que fue sometido a debate y aprobado en el marco del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, José Luis Villanueva declaró que “como dixen hai cinco millóns de euros que non se facturan a través da lonxa e o que se busca é canalizar por aquí a máxima posible. En todo caso, insisto, as ventas contarían para a lonxa de Carril. A que hai quedaba pequena para expoñer o marisco, dado que non podemos olvidar que ten habido días de ter máis de 30.000 quilos de marisco na propia sala. Isto non é unha competencia, senón como una delegación. Queremos sumar”.

Cabe recordar que la licencia que el Concello de Vilagarcía otorgó en su día a las naves de O Ramal está vinculada a los usos iniciales, a los de clasificación de marisco y a la promoción de la marca. En relación a esto Villanueva declaró que “imaxino que o Concello non está polo labor de perxudicarnos e que nos dará a licencia coma a todo o mundo e non haberá ningún tipo de incumprimento”.

"Somos unha agrupación de parquistas que funciona e iso permitiu que a Confraría de Carril fose a única en tempos de pandemia con datos positivos"



Villanueva se mostró crítico con la actitud del BNG, cuyo representante en el Puerto votó en contra del cambio de usos, denunció la posibilidad de que haya una “lonxa encuberta” y llevará el asunto al Parlamento de Galicia. “O lóxico nun partido político sería que se puxesen en contacto con nós para coñecer ben o proxecto e en ningún momento nos chamaron nin se interesaron por nada”, censuró el presidente de la Organización de Productores.



El presidente de la OPP no da fechas para que la Cofradía de Carril “cambie de opinión e se dé conta de que se está equivocando”, pero está claro que maneja un calendario. Por el momento su intención es que la nave de O Ramal para la clasificación del marisco esté lista a finales de este primer semestre del año y seguir trabajando en el resto de proyectos que tienen en mente. Insiste en que “estas instalacións están preparadas para cohesionarse coa propia Cofradía cumprindo co convenio vixente” e incide en que “nós somos parquistas, demostramos que somos sostibles, que temos unha actividade rentable e que non pretendemos prescindir da cofradía, senón non teriamos este convenio”. Recordó que el servicio que se presta desde los Parquistas es “para todos, porque así o temos en función dese convenio”.

“Demostramos que somos sostibles e temos unha actividade rendible. Non buscamos prescindir da Confraría”



Lo que está claro es que las posturas no pueden estar más enfrentadas y que, salvo sorpresa, a día de hoy parece que el asunto del convenio está abocado a resolverse en el juzgado de forma irremediable