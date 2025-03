La PDRA califica de "éxito rotundo" de la manifestación contra Altri y dice que no cuenta con apoyo social

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa califica de "éxito rotundo" la movilización que se llevó a cabo en A Pobra contra el proyecto de Altri y recuerdan que el sector bateeiro, pesqueiro y marisqueiro rechaza "os desprezos da Xunta e dos cargos do PP" a los manifestantes. Apuntan cinco "eivas" de la macrocelulosa, como el modelo forestal que "precisa de máis eucalipto, tanto galego como foráneo", lo que "invade a superficie agraria e compromete a soberanía alimentaria", siendo también un riesgo para los incendios; el "impacto hídrico sobre o río Ulla e a ría de Arousa", con "menos augas e máis contaminada"; la "contaminación atmosférica", que prevén superior a la de Ence y que afectará "ao turismo sostible do Camiño de Santiago" así como la afectación, dicen, "ao centro de gravidade do modelo socioeconómico actual que estrutura o territorio", especialmente en el rural.

Por ello, el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, insiste en que se trata de un modelo "industrial claramente deprededador" que "non está consensuado co conxunto da sociedade e non ten o seu apoio, carece de lexitimidade social".

La PDRA destaca, entre otros apoyos, el del prestigioso arquitecto David Chipperfield, presidente de la Fundación Ría, o el de Mercedes Rois, ex directora de Innovación de la Axencia Galega de Industria Forestal, dependiente de la Xunta.

Asimismo, la PDRA agradece la colaboración y apoyo de instituciones como los concellos de Cersures, Catoira, Vilagarcía, Cambados, A Illa, O Grove, Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo, junto con los de Melide, Arzúa, Toques, Agolada y Santiso. Asimismo, agraden el esfuerzo de la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil el día de la manifestación y el "esforzo do goiberno municipal da Pobra para garantir unha megafonía que unira aos barcos coa xente", además de alquilar ambulancia, y el de la Mancomunidade do Barbanza por el palco, así como el compromiso del mundo de la cultura.