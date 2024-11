El personal de limpieza de los edificios públicos en O Salnés se va a la huelga

El personal de limpieza de edificios públicos de la provincia de Pontevedra - y por lo tanto de O Salnés- irá a la huelga los próximos días 11 y 12 de este mes. Lo hace en protesta por la falta de acuerdo respecto al convenio colectivo, que se está negociando desde el año 2022 y que está en un punto muerto. Desde la central sindical CIG -que convoca las protestas junto a UGT- señalan que las diferencias principales están en las cuestiones salariales. La parte social pide un incremento económico de un 3,5% en 2023, un 4% en 2024 y otro 4% en 2025. Además demanda la revisión salarial anual de acuerdo con el incremento del IPC. "Unha cuestión que a empresa non está a favor de asinar", explica Anxo Lúa desde la CIG. Además también reclaman la reducción de horas semanales, que pasarían de 38,5 a 36 y una serie de mejoras sociales.

Lúa recordó que las profesionales de este sector son fundamentalmente mujeres y muchas de ellas con contratos por horas. "Incluso a algunha se lle chegaron a ofrecer contratos de 15 minutos, o que dá unha idea de como está o sector", explica el sindicalista. Recuerda que la parte social y la empresarial mantuvieron 16 reuniones de convenio -además de las que hubo de mediación con el AGA- sin que se lograse llegar a un punto de encuentro.

Así pues habrá jornada de huelga tanto el lunes 11 como el martes 12 y ambas vendrán acompañadas de concentraciones y movilizaciones. El 11 entre las once y las once y media de la mañana la plantilla se concentrará delante del Hospital do Salnés y de doce a doce y media delante del Concello de Vilagarcía. Desde ahí iniciarán una marcha de protesta que terminará en la explanada del Auditorio. La mecánica del martes 12 es similar, salvo que la marcha que empezará en Ravella a las doce y media terminará en la Praza de Galicia.

Desde la CIG han anunciado que impugnarán los servicios mínimos decretados por la Xunta de Galicia, que tildan de "abusivos".

Cabe recordar que no es la primera vez en lo que va de año que las profesionales del servicio de limpieza de edificios se van a la huelga. Lo hicieron ya en enero, sin que las movilizaciones diesen todavía sus frutos.

En la comarca de O Salnés -según los datos que maneja la CIG- son alrededor de 1.000 las mujeres que trabajan en este sector.