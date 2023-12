Las trabajadoras del sector de la limpieza de edificios irán a la huelga el 10 de enero

El sector de la limpieza de edificios irá a la huelga el 10 de enero, tras dos años con el salario congelado y con las negociaciones del convenio ya totalmente paralizadas desde el pasado mes. Está convocada por los tres sindicatos, CIG, CCOO y UGT, que hicieron frente común en las reivindicaciones, centrándose en la subida salarial y la reducción de jornada. El convenio finalizó el 31 de diciembre de 2022, iniciándose las negociaciones en febrero de este año. Desde entonces, explica Diana Regueira, de la CIG, hubo quince reuniones y ningún acuerdo. “Vemos a unha patronal botando o pulso a todas as traballadoras”, apunta la delegada nacionalista.

Se trata de un sector, explican desde la CIG, muy precarizado, con contratos de horas e incluso de treinta minutos, como se constató en una asamblea, en la que existe además una diferencia salarial importante entre categorías como la de conductor especialista, copada por hombres, y la de limpiadora, totalmente feminizada. La última subida salarial, de un 1,5 por ciento, fue en enero de 2022. Desde entonces “o IPC xa se incrementou ao 5,91 o ano pasado e este ano rondará o 3,5”, dice Regueira. Por ello, no aceptarán un convenio por debajo. La propuesta de la patronal no sube del dos por ciento y no acepta la ampliación de jornada.

La CIG cree que el conflicto se prolongará más allá del 10 de enero, pero ve a las trabajadoras dispuestas a "dar batalla". Habrá piquetes informativos en las empresas y dos concentraciones en O Salnés, una delante del Concello y otra en el exterior del Hospital.