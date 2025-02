O Piñeiriño ya incuba una nueva edición del Solifest

Amencer Aspace y la Asociación Veciñal Breogán, de O Piñeiriño, ya preparan una nueva edición del Solifest, el evento solidario que nació el año pasado y que fue todo un éxito. Esta semana, cerraron la colaboración del Concello de Vilagarcía, que ya participó en 2024, y se incorpora la Diputación de Pontevedra. Ya hay fecha: El domingo 13 de abril, desde has doce del mediodía y hasta el atardecer.

La organización ya da varios detalles de una cita que combina muchos ingredientes. Y precisamente de cocina va uno de sus atractivos: La zona gastro. En los fogones, dos de los mejores cocineros de Galicia, Rubén García y Xoanqui Ameixeiras, que prepararán cientos de tapas gratuitas. A Caixiña dos Mixtos repetirá en la zona kids y La Barbería del Vecino estará en la calle haciendo cortes de pelo solidarios. El Madia Leva, Amor de Madre y Café Bar Nautilus colaborarán con la fila 0 de la recaudación y con una barra en la que estarán sirviendo vermús. El joven vilagarciano Ricardo García estará encargado de la dirección técnica del escenario.

El cartel se anunciará en las próximas semanas pero advierten que estará "cheo de sorpresas", en un barrio movido por la colaboración entre vecinos y establecimientos. La organización agradece al alcalde, Alberto Varela, y a las edilas de Cultura y Servizos Sociais, Sonia Outón y Tania García, su "absoluta predisposición", ya que tanto el escenario, como la aportación económica para completar el equipo de sonido o los permisos, corren a cargo del Concello. En cuanto a la Diputación, destacan que se suma "coa mesma boa enerxía". En este sentido destacan la labor de Javier Tourís para poder contar con una carpa de 80 metros cuadrados, así como el interés de la edil popular Ana Granja.

El primer Solifest tenía como uno de sus objetivos principales recaudar fondos para adquirir un Tobii PCEye, un lector ocular creado para la comunicación, y que permite manejar un computador o tablet windows compatible solo con los ojos, que facilita y mejora la vida de los usuarios con parálisis cerebral a los que Amencer Aspace ofrece una atención integral.

Otro objetivo, apuntan desde Breogán As Pistas, "consistía en celebrar un event distinto e alegre, que dese visibilidade á Amencer e que permitise aos usuarios do centro Princesa Letizia interactuar tanto no festival como na campaña de difusión. Todo iso foi posible gracias á dirección do centro, moi implicada".